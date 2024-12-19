人工智能賦能迎政策利好 玄武雲AI+SaaS助消費品企業破增長難題

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玄武雲科技控股有限公司

19 12月, 2024, 11:21 CST

中國廣州2024年12月19日  /美通社/ -- AI+應用將成為企業數字化賦能的重要組成部分。近日，工信部等三部門聯合發佈了《中小企業數字化賦能專項行動方案（2025—2027年）》（下稱《行動方案》）。其中，加強推動人工智能創新賦能成為《行動方案》的重要任務之一。

與此同時，在資本市場，近期國內及海外多家AI+應用公司用業績證明了AI變現能力，也引發了相關概念股在資本市場熱度飆升。有機構指出，當前，AI應用雖廣泛覆蓋C端用戶，但B端付費意願更強，有望率先爆發。在此背景下，國內To B端的AI+應用公司被不斷挖掘，這其中，在AI+大消費行業應用的CRM SaaS公司玄武雲（2392.HK）或將率先受益。

AI+應用迎多維度利好

據《行動方案》顯示，以發佈中小企業人工智能應用指引、加強中小企業人工智能應用推廣、強化中小企業人工智能應用基礎為關鍵點的人工智能創新賦能被作為方案的重點任務之一。

有業內人士表示，上述方案發佈也意味著在未來三年，AI技術將進一步融入到企業經營的各流程環節，從而加速提升企業數字化能力，助力企業打造新質生產力，同時，新政策支持，也會不斷增加AI+應用在實體產業的滲透率，這對於AI加速走深向實有重要意義。

事實上，自兩年前ChatGPT橫空出世，AI+應用正快速成為引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力。尤其是在今年三季度，多家美股公司已證明了AI+應用的變現能力。數據顯示，包括Salesforce、Shopify、Palantir、AppLovin等多家AI+應用美股公司在三季度迎來了強勁增長。以客戶關係管理軟件(CRM)領域的SaaS龍頭Salesforce為例，憑藉AI應用軟件帶來的營收增量，其三季度業績數據超出市場預期。與此同時，Salesforce表示，在AI+應用相關產品的帶動下，預計下一財季，公司的銷售額及盈利能力等指標都將得到一定提升。

美銀在日前發佈的一份報告中指出，當下市場已經走到了AI受益的第二發展階段，即AI受益者可能擴大到生產AI+應用的軟件公司，以及生產伺服器、網路設備、電氣和空調設備等數據中心基礎設施的技術硬件等公司。

在這其中，有市場分心人員指出，當前盈利超預期的AI+應用公司的客戶群體多是面向B端。無獨有偶，來自媒體的統計數據顯示，從客戶群體看，當前國內AI應用81%都選擇覆蓋C端客戶，顯著高於B端的50%；但從收費模式看，93%的B端應用已開始收費，相比之下，目前C端應用中仍有43%免費向客戶開放。

華創證券也在相關報告中拆解了美股SaaS企業，如SAP、CRM、TEAM等企業業績中AI的部分，總結出關鍵趨勢，部分企業已展現出面向企業客戶（To B）的確定性創收優勢，且可能會先於面向消費者（To C）端。而從上述分析，也可以看出，服務於B端的AI+應用公司將率先實現業績兌現，以及市場滲透率的提升。

AI+垂直應用更受青睞

而從當前資本市場表現來看，服務於B端AI+應用公司，尤其是垂直於細分行業或者業務領域的公司更受到投資者青睞。

以AI+廣告營銷細分領域為例，今年美股 AI 廣告營銷巨頭 AppLovin 以其超預期的AI+應用表現，成為華爾街新寵，據統計，其股價自年初以來漲幅超700%，市值突破千億美元大關。而與之業務相似的港股上市公司匯量科技在最近三個月漲幅也超過750%。在業內人士看來，廣告營銷是市場公認AI商業變現最快的領域之一，而隨著AI+應用在B端的滲透率不斷提升，更多市場空間大的垂直細分賽道將陸續業績兌現期，這其中，擁有萬億市場規模的大消費行業首當其衝。

資料顯示，2024年以來，在消費品以舊換新等多個政策推動下，我國消費市場持續回升。據國家統計局數據，10月社會消費品零售總額4.54萬億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。1-10月份，社會消費品零售總額39.9萬億元，同比增長3.5%，增速比1—9月回升0.2個百分點。

而隨著大消費行業回暖，企業的數字化需求尤其是與業績增長相關聯的營銷環節，勢必將持續增加，而這也將帶動深耕AI+大消費多年的CRM SaaS公司玄武雲加速發展。據瞭解，玄武雲自2016年建立了AI實驗室，是目前國內CRM行業唯一擁有全棧自研AI技術的廠商。基於此，玄武雲在AI技術積累了數據、算法及建模應用三大維度優勢：

數據方面，玄武雲已構建起消費品行業的獨家數據優勢，3萬+商品數據建模種類，1000萬+的SKU特徵庫、業內最多的終端檢測能力。

算法方面，玄武雲在業內首創商品視頻識別及視頻拼接等演算法技術，並構建了消費品行業的最大最全超級模型，另外，自研服務端與邊緣端推理引擎，覆蓋電腦視覺、邊緣計算、多模態等多種領域，擁有細粒度商品識別、近距離圖像拼接、圖像理解等領先技術，自研的端側模型覆蓋率和價簽整體識別率92%以上。

建模應用方面，擁有業內首家完整自建的3D建模平臺。構建業內獨有的全自動實體訓練屋+視覺引擎3D建模平臺+超級模型+人工標注整合的商品建模策略，商品建模所需資源佔用僅為傳統建模方式的1/10，建模時間僅為傳統建模方式的1/3。

值得一提的是，2023年，玄武雲還發佈了代號為玄韜的垂直於大消費行業的多模態大模型。這也是國內大消費領域首個垂直行業大模型，在大模型底層技術能力的加持下，玄武雲將圍繞人-貨-場，進一步豐富完善大消費終端全鏈路業務環節的AIGC產品應用，從而助力更多消費品企業實現智慧增長。

此外，玄武雲在2024年還發佈了SKU超級模型、聚焦耐消行業的智慧小玄等AI產品，從而進一步覆蓋了消費品企業全鏈路業務場景。截至目前，玄武雲AI+CRM SaaS及AIGC產品服務的大消費領域客戶已超過100家，其中百億級客戶超過30家，服務終端數超800萬。

此外，玄武雲還在今年將AI+應用板塊 --玄訊進行了品牌升級，並命名為玄瞳。升級後的玄瞳則將通過自身AI+的能力迅速理解一家消費品企業的營銷業務，並在使用中不斷學習、不斷訓練，最後成為企業最懂業務、最懂管理者的AI助手。

國海證券也在其研報中指出，AI 正在重塑端側 Agent、營銷技術、企業方案決策、CRM、即時互動RTE 等 C 端和 B 端多個場景，預計2025 年有望成為 AI 應用的百花齊放之年。而身處AI+CRM SaaS賽道，且聚焦空間巨大的消費賽道的玄武雲，或將成為率先受益的公司之一。

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