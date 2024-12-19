人工智能賦能迎政策利好 玄武雲AI+SaaS助消費品企業破增長難題

中國廣州2024年12月19日 /美通社/ -- AI+應用將成為企業數字化賦能的重要組成部分。近日，工信部等三部門聯合發佈了《中小企業數字化賦能專項行動方案（2025—2027年）》（下稱《行動方案》）。其中，加強推動人工智能創新賦能成為《行動方案》的重要任務之一。

與此同時，在資本市場，近期國內及海外多家AI+應用公司用業績證明了AI變現能力，也引發了相關概念股在資本市場熱度飆升。有機構指出，當前，AI應用雖廣泛覆蓋C端用戶，但B端付費意願更強，有望率先爆發。在此背景下，國內To B端的AI+應用公司被不斷挖掘，這其中，在AI+大消費行業應用的CRM SaaS公司玄武雲（2392.HK）或將率先受益。

AI+應用迎多維度利好

據《行動方案》顯示，以「發佈中小企業人工智能應用指引、加強中小企業人工智能應用推廣、強化中小企業人工智能應用基礎」為關鍵點的人工智能創新賦能被作為方案的重點任務之一。

有業內人士表示，上述方案發佈也意味著在未來三年，AI技術將進一步融入到企業經營的各流程環節，從而加速提升企業數字化能力，助力企業打造新質生產力，同時，新政策支持，也會不斷增加AI+應用在實體產業的滲透率，這對於AI加速走深向實有重要意義。

事實上，自兩年前ChatGPT橫空出世，AI+應用正快速成為引領新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力。尤其是在今年三季度，多家美股公司已證明了AI+應用的變現能力。數據顯示，包括Salesforce、Shopify、Palantir、AppLovin等多家AI+應用美股公司在三季度迎來了強勁增長。以客戶關係管理軟件(CRM)領域的SaaS龍頭Salesforce為例，憑藉AI應用軟件帶來的營收增量，其三季度業績數據超出市場預期。與此同時，Salesforce表示，在AI+應用相關產品的帶動下，預計下一財季，公司的銷售額及盈利能力等指標都將得到一定提升。

美銀在日前發佈的一份報告中指出，當下市場已經走到了AI受益的第二發展階段，即AI受益者可能擴大到生產AI+應用的軟件公司，以及生產伺服器、網路設備、電氣和空調設備等數據中心基礎設施的技術硬件等公司。

在這其中，有市場分心人員指出，當前盈利超預期的AI+應用公司的客戶群體多是面向B端。無獨有偶，來自媒體的統計數據顯示，從客戶群體看，當前國內AI應用81%都選擇覆蓋C端客戶，顯著高於B端的50%；但從收費模式看，93%的B端應用已開始收費，相比之下，目前C端應用中仍有43%免費向客戶開放。

華創證券也在相關報告中拆解了美股SaaS企業，如SAP、CRM、TEAM等企業業績中AI的部分，總結出關鍵趨勢，部分企業已展現出面向企業客戶（To B）的確定性創收優勢，且可能會先於面向消費者（To C）端。而從上述分析，也可以看出，服務於B端的AI+應用公司將率先實現業績兌現，以及市場滲透率的提升。

AI+垂直應用更受青睞

而從當前資本市場表現來看，服務於B端AI+應用公司，尤其是垂直於細分行業或者業務領域的公司更受到投資者青睞。

以AI+廣告營銷細分領域為例，今年美股 AI 廣告營銷巨頭 AppLovin 以其超預期的AI+應用表現，成為華爾街新寵，據統計，其股價自年初以來漲幅超700%，市值突破千億美元大關。而與之業務相似的港股上市公司匯量科技在最近三個月漲幅也超過750%。在業內人士看來，廣告營銷是市場公認AI商業變現最快的領域之一，而隨著AI+應用在B端的滲透率不斷提升，更多市場空間大的垂直細分賽道將陸續業績兌現期，這其中，擁有萬億市場規模的大消費行業首當其衝。

資料顯示，2024年以來，在消費品以舊換新等多個政策推動下，我國消費市場持續回升。據國家統計局數據，10月社會消費品零售總額4.54萬億元，同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點。1-10月份，社會消費品零售總額39.9萬億元，同比增長3.5%，增速比1—9月回升0.2個百分點。

而隨著大消費行業回暖，企業的數字化需求尤其是與業績增長相關聯的營銷環節，勢必將持續增加，而這也將帶動深耕AI+大消費多年的CRM SaaS公司玄武雲加速發展。據瞭解，玄武雲自2016年建立了AI實驗室，是目前國內CRM行業唯一擁有全棧自研AI技術的廠商。基於此，玄武雲在AI技術積累了數據、算法及建模應用三大維度優勢：

數據方面，玄武雲已構建起消費品行業的獨家數據優勢，3萬+商品數據建模種類，1000萬+的SKU特徵庫、業內最多的終端檢測能力。

算法方面，玄武雲在業內首創商品視頻識別及視頻拼接等演算法技術，並構建了消費品行業的最大最全超級模型，另外，自研服務端與邊緣端推理引擎，覆蓋電腦視覺、邊緣計算、多模態等多種領域，擁有細粒度商品識別、近距離圖像拼接、圖像理解等領先技術，自研的端側模型覆蓋率和價簽整體識別率92%以上。

建模應用方面，擁有業內首家完整自建的3D建模平臺。構建業內獨有的全自動實體訓練屋+視覺引擎3D建模平臺+超級模型+人工標注整合的商品建模策略，商品建模所需資源佔用僅為傳統建模方式的1/10，建模時間僅為傳統建模方式的1/3。

值得一提的是，2023年，玄武雲還發佈了代號為「玄韜」的垂直於大消費行業的多模態大模型。這也是國內大消費領域首個垂直行業大模型，在大模型底層技術能力的加持下，玄武雲將圍繞人-貨-場，進一步豐富完善大消費終端全鏈路業務環節的AIGC產品應用，從而助力更多消費品企業實現智慧增長。

此外，玄武雲在2024年還發佈了SKU超級模型、聚焦耐消行業的智慧小玄等AI產品，從而進一步覆蓋了消費品企業全鏈路業務場景。截至目前，玄武雲AI+CRM SaaS及AIGC產品服務的大消費領域客戶已超過100家，其中百億級客戶超過30家，服務終端數超800萬。

此外，玄武雲還在今年將AI+應用板塊 --「玄訊」進行了品牌升級，並命名為「玄瞳」。升級後的「玄瞳」則將通過自身AI+的能力迅速理解一家消費品企業的營銷業務，並在使用中不斷學習、不斷訓練，最後成為企業最懂業務、最懂管理者的AI助手。

國海證券也在其研報中指出，AI 正在重塑端側 Agent、營銷技術、企業方案決策、CRM、即時互動RTE 等 C 端和 B 端多個場景，預計2025 年有望成為 AI 應用的百花齊放之年。而身處AI+CRM SaaS賽道，且聚焦空間巨大的消費賽道的玄武雲，或將成為率先受益的公司之一。

SOURCE 玄武雲科技控股有限公司