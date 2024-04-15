吉利德科學與世界肝炎聯盟及專家攜手透過 ALL4LIVER基金全球撥款400萬美元支持世衛2030年的滅肝目標，兩間香港非牟利組織受惠

吉利德科學透過ALL4LIVER 基金 於 全球（不包括美國）撥款 400萬 美元

世界肝炎聯盟加入基金審批委員會支持吉利德ALL4LIVER，涵蓋範圍擴大至 全球

香港肝壽基金會和香港肝臟移植協康會獲資助推行針對病毒性肝炎的創新 計劃

香港2024年4月15日 /美通社/ -- 吉利德科學(吉利德)於世界肝炎峰會（「峰會」）舉行的同時宣布，將通過其ALL4LIVER基金（「基金」）全球撥款400萬美元，以支持與丙型肝炎、乙型肝炎和丁型肝炎相關的社區創新項目。由世界肝炎聯盟主辦的世界肝炎峰會於2024年4月9日至11日在裡斯本舉行，吉利德在峰會上舉辦以「共建全球健康公平：案例分享」 為主題的研討會，並正式公布基金最新的撥款情況。

全球71個受惠機構中，共10家來自亞洲包括兩間香港的非牟利組織：香港肝壽基金會和香港肝臟移植協康會。獲選組織由全球專家組成的獨立外部審批委員會選出，當中包括世界肝炎聯盟。此計劃進一步深化世界肝炎聯盟與吉利德的長期合作，並繼續秉承基金的願景，支持由社區組織發起的滅肝行動。

數據顯示[1]，香港的乙型肝炎感染率為7.2%，約540,000人受感染；丙型肝炎感染率0.3%；約22,000人受感染。要在香港消除病毒性肝炎，必須找出未被滿足的醫療需求。因此，基金將資助本港兩個組織推行創新計劃，以推動檢測、提升治療率和加強預防肝炎在公共衛生議題中的重要性。

成立於1995年的香港肝壽基金會將利用撥款組織本港最大規模的肝健康篩查計劃，鼓勵全民檢測和加強積極管理乙型肝炎的意識。而香港肝臟移植協康會（HKLTPA）則計劃展開大型宣傳活動推廣護肝信息，提高公眾對病毒性肝炎的認知。該宣傳活動將透過線上和線下渠道發送簡單易明的健康資訊，分享患者故事，宣傳乙型肝炎篩查服務。

「香港肝壽基金會很榮幸能成為吉利德科學ALL4LIVER基金的受惠機構。透過這筆資金，我們將會展開一項大型宣傳活動，推廣乙型肝炎的全民檢測和積極管理。我們希望通過計劃提高社區的護肝意識，減少患者錯失及時治療的機會，全面改善肝健康。」香港肝壽基金會醫學研究委員會及社區乙肝先導計劃委員會主席袁孟峰教授表示。

「隨著世界衛生組織訂立2030年『消滅肝炎』」的目標迫在眉睫，各界的共同努力顯得尤其重要。乙型肝炎仍然對香港公共衛生造成重大負擔，我們期待與社區夥伴密切合作，透過ALL4LIVER基金推動相應的計劃，達至消除肝炎，確保每一個人均得到有效及可負擔的護理及治療。」 吉利德科學香港、新加坡及馬來西亞區總經理李煌宏表示。

吉利德ALL4LIVER基金已經第二次在亞洲開展。自2021年以來，該基金持續支持亞洲社區組織在提高病毒性肝炎認知和推廣預防方面的努力。2023年度的基金資助來自非洲、南美洲、亞洲、大洋洲、歐洲和北美洲等地區的非牟利組織。合共400萬美元的基金將用於支持社區創新計劃，消除與肝炎相關的污名，滿足與丙型肝炎、乙型肝炎和丁型肝炎相關的醫療需求，消除病毒性肝炎作為公共衛生的其中一個議題。

如欲了解更多吉利德ALL4LIVER基金和以往項目，請瀏覽： https://www.gileadall4liver.com/

關於吉利德科學

吉利德科學是一家生物製藥公司，三十多年來一直追求並取得醫學突破，力求為所有人創造一個更健康的世界。公司致力研發創新藥物以預防及治療重症，包括 HIV、病毒性肝炎、新冠病毒和癌症。我們在全球超過 35 個國家開展業務，總部位於加州的福斯特城。

香港肝壽基金會

香港肝壽基金會於1995年成立，旨在提高公眾對病毒性肝炎的認識，最終提升診斷和治療率。基金會亦透過公眾教育期望減少與感染相關的污名和歧視。

關於 ALL4LIVER 基金

吉利德科學於 2021 年推出兩年一度的ALL4LIVER 基金，以支持地方社區消除病毒性肝炎的努力。該計劃涵蓋非洲、南美洲、亞洲和大洋洲、歐洲以及北美洲（不包括美國），積極推動實現世界衛生組織在 2030 年前將病毒性肝炎從公共衛生威脅中消除的目標。

[1] The Viral Hepatitis Control Office (VHCO). (2020). Hong Kong Viral Hepatitis Action Plan 2020–2024. Retrieved from https://www.hepatitis.gov.hk/doc/action_plan/Action%20Plan_Full%20Version_PDF_en.pdf

SOURCE Gilead Sciences, Inc.