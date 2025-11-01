宏利香港全力支持 AllRightsReserved策劃及主辦的「維港海上大巡遊」 特別呈獻「維港海上⼤巡遊無人機匯演」

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「我們很高興能支持『維港海上大巡遊』及『維港海上⼤巡遊無人機匯演』，期望這些盛事為市民帶來歡樂與團聚的美好時光。透過締造家庭與社區共同參與的愉快體驗，我們希望加強人與人之間的情感連繫，推動更融合、更關愛的社會，同時彰顯宏利將情緒健康視為整體健康重要部分的理念。」

延續這份理念，無人機匯演巧妙融合藝術、娛樂與文化元素，為一連串充滿歡樂與創意的活動劃上完美句號，成為市民及旅客熱切期待的矚目盛事。

隨著全城投入這場獨一無二的海濱慶典，宏利很榮幸透過贊助無人機匯演，為市民帶來充滿歡樂、連繫與社區精神的時刻。「維港海上⼤巡遊無人機匯演」不僅是香港文化發展的重要印記，更突顯共享體驗的獨特魅力，讓人們在陸地、海上及夜空下彼此連繫，共同感受歡愉氛圍。

宏利香港概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港透過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000名員工、超過109,000名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com 。

SOURCE 宏利香港