宏利香港全力支持 AllRightsReserved策劃及主辦的「維港海上大巡遊」 特別呈獻「維港海上⼤巡遊無人機匯演」

新聞提供者宏利香港
01 11月, 2025, 23:45 CST
為「維港海上⼤巡遊」劃上精彩句號，並為家庭與社區帶來歡樂
香港 2025年11月1日 /美通社/ -- 今天（11月1日）迎來「維港海上大巡遊 」by AllRightsReserved的重頭戲——「海上巡遊日」，宏利香港於晚上欣然呈獻由 AllRightsReserved 主辦的「維港海上大巡遊無人機匯演」。作為全球首個「維港海上大巡遊」的壓軸盛事，無人機匯演已於傍晚在維港夜空精彩上演。宏利亦是「維港海上大巡遊」的支持夥伴，通過贊助這場無人機匯演，為本地家庭及社區帶來愉快而難忘的體驗，並藉此營造富有意義的互動與共享時刻，展現宏利推動情緒健康的理念，突顯情緒健康作為整體健康不可或缺的一環。
「維港海上大巡遊」是一項前所未有的海濱慶典，活動包括巨型海上充氣IP雕塑在維港展出及巡遊，以及為期八天的互動市集。作為支持夥伴，宏利精心策劃了一系列橫跨海、陸、空的活動，包括活動主題帆船「鴨靈號」在維港航行、於多個地標設置矚目戶外廣告，以及今晚點亮夜空的無人機匯演。此外，作為履行企業社會責任及推動社區參與的其中一環，宏利亦向本地慈善機構——JUST FEEL感講 、香港心聆及聖公會聖基道兒童院——捐贈「巡遊市集」入場門票，讓更多受惠人士能夠參與這場別具意義的盛事。
宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「我們很高興能支持『維港海上大巡遊』及『維港海上⼤巡遊無人機匯演』，期望這些盛事為市民帶來歡樂與團聚的美好時光。透過締造家庭與社區共同參與的愉快體驗，我們希望加強人與人之間的情感連繫，推動更融合、更關愛的社會，同時彰顯宏利將情緒健康視為整體健康重要部分的理念。」
延續這份理念，無人機匯演巧妙融合藝術、娛樂與文化元素，為一連串充滿歡樂與創意的活動劃上完美句號，成為市民及旅客熱切期待的矚目盛事。
隨著全城投入這場獨一無二的海濱慶典，宏利很榮幸透過贊助無人機匯演，為市民帶來充滿歡樂、連繫與社區精神的時刻。「維港海上⼤巡遊無人機匯演」不僅是香港文化發展的重要印記，更突顯共享體驗的獨特魅力，讓人們在陸地、海上及夜空下彼此連繫，共同感受歡愉氛圍。
宏利香港概覽
宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。
宏利香港透過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。
宏利概覽
宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000名員工、超過109,000名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。
並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。
SOURCE 宏利香港
