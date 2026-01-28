技嘉深化與 AMD 合作 加速地端 AI 應用落地

在 AI 電競筆電方面，AORUS MASTER 16 搭載於 CES 2026 發表的 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 3D V-Cache™ 技術，透過進階的快取架構，讓快節奏的遊戲幀率表現更穩定，同時加速創作者在高負載情境下的工作效率。GIGABYTE AERO X16（Copilot+ PC）則採用 AMD Ryzen™ AI 400 系列處理器，內建 NPU 讓部分 AI 工作在本機端較有效率地運行，帶來更即時、貼近日常的 AI 使用體驗。為了讓 AMD 處理器的效能在長時間使用中可以穩定發揮，技嘉在 AORUS MASTER 16 上導入 WINDFORCE Infinity EX 散熱技術（最高達 230瓦的散熱功耗設計），並搭配技嘉獨家的 AI 智慧助理 GiMATE ，將電源、效能與 AI 功能整合為更清楚且符合工作流程的操作介面，讓使用者減少手動調整，享受強勁且穩定的效能輸出。

專為釋放 AMD Ryzen™ 9000 X3D 系列處理器效能而設計的 GIGABYTE X870E X3D 系列主機板，透過獨家 AI 核心技術 X3D Turbo Mode 2.0 調校，可提升遊戲運行的穩定度與反應速度。此技術整合軟硬體，針對 Ryzen X3D 處理器進行最佳化；同時搭配強化的供電設計、BIOS 調校與多項 DIY 友善設計，讓玩家獲得更順暢且穩定的遊戲效能表現。

技嘉 OLED 電競螢幕 GIGABYTE MO27Q28GR、MO34WQC36 與 MO32U24 皆通過 AMD FreeSync™ Premium Pro 認證，透過同步螢幕更新率與顯示卡輸出幀率，帶來更平順的 VRR 可變更新率體驗，有效降低畫面撕裂與卡頓。基於 AMD FreeSync™ Premium Pro 所提供的順暢度基礎，加上技嘉專為玩家設計的獨家戰術型功能，提供絕佳的遊戲體驗。舉例來說，Tactical Switch 2.0 可一鍵切換解析度與畫面比例（如 4:3、5:4），因應不同遊戲類型快速調整；Aim Stabilizer 透過智慧插入黑幀降低動態模糊；Game Assist 則提供自訂準心、計時器等疊圖功能，進一步強化競技優勢。

技嘉透過筆電、主機板與顯示器三大面向深化與 AMD 合作，結合 AMD 的平台創新與技嘉在系統控制、效能工程與顯示調校的實力，將地端 AI 的能力轉化為可直接感受到的日常提升，全面推進 AI 遊戲、創作與裝機體驗。更多資訊請參考：https://bit.ly/GIGABYTE_Event_CES_2026_AMD

SOURCE GIGABYTE