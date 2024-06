如何帶著孩子盡情享受大阪家庭遊 APARTMENT HOTEL MIMARU為遊客獻上旅行建議

- 眾多前往大阪旅遊的香港家庭的選擇 -

東京2024年6月14日 /美通社/ -- 受香港遊客歡迎的APARTMENT HOTEL MIMARU的經營公司Cosmos Hotel Management Co., Ltd.將於2024年6月13日參展2024年香港國際旅遊展覽會(ITE)。為了幫助遊客盡享大阪之旅,MIMARU的工作人員將從四個方面介紹推薦觀光景點和旅行計劃,分別為:「娛樂」、「美食」、「購物」和「文化歷史體驗」。從香港直飛關西國際機場約需4小時,從機場到大阪的五家MIMARU酒店均為1小時左右。

圖片:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202406101967/_prw_PI25fl_VwiB3j9j.png

工作人員推薦的三種典範旅行計劃,涵盖「娛樂」、「美食」、「購物」和「文化歷史體驗」。

詳情請點擊此處:

https://mimaruhotels.com/experience/enjoy-osaka/?utm_medium=referra

MIMARU是一家公寓式酒店,在東京、京都和大阪均設有寬敞的客房,並配有設施齊全的廚房,該公司希望遊客能夠享受與家人朋友同住的樂趣。訪日遊客中約80%是家庭遊客,每年約有40萬國際遊客入住MIMARU(2023財年:4月至次年3月的業績)。

遊客選擇MIMARU的7大理由

27家酒店分佈在東京、大阪、京都三個熱門城市

房間寬敞(約40平方米至100平方米)。為家人朋友提供足夠的空間。

帶廚房和客廳/飯廳的客房。公共區域還提供洗衣設施。

有來自35個國家或地區的會講英語的工作人員提供熱情服務。

有三家MIMARU酒店連續兩年入選貓途鷹(Trip Advisor)「外國遊客心目中的日本最佳酒店前20名」(*)。

MIMARU的官方Instagram內容流覽量達100萬次,展示了多種體驗日本的方式。

地理位置便利。從香港直飛關西國際機場僅需4小時。一小時內即可抵達MIMARU在大阪地區的五家公寓酒店。

(*) 2019年和2020年,MIMARU東京有三家酒店入選「Travel Lovers!的外國遊客心目中的日本最佳酒店」榜單。

客房照片:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202406101967/_prw_PI1fl_o6vL15AU.png

「MIMARU」不僅僅是一個睡覺的地方。其客房面積寬敞,約40平方米起,不僅設有廚房,還有餐廳和客廳。「MIMARU」提供多種房型,比如日式客房、雙臥室套房、概念客房等。概念客房包括可供家庭共同體驗的「寶可夢客房」(Pokemon Rooms)。

MIMARU酒店的位置及大阪地圖:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202406101967/_prw_PI2fl_p3KkLGLC.png

請訪問以下鏈接查看每張圖片:

https://kyodonewsprwire.jp/release/202406101967?p=images

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

關於Cosmos Hotel Management Co., Ltd.

- 總部:東京港區

- 總裁:藤岡英樹 (Hideki Fujioka)

MIMARU網站:https://mimaruhotels.com/

Instagram:https://www.instagram.com/mimaruhotels/

SOURCE Cosmos Hotel Management Co., Ltd.