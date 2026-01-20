引領「超清晰」時代：高德智感 ApexVision 技術解碼

拉斯維加斯2026年1月20日 /美通社/ -- 隨著拉斯維加斯展會的勢頭持續升溫，由ApexVision點燃的「超清晰時代」正從美國席捲全球。紅外熱成像領軍企業高德智感，將這種「所見即所得」的智能紅外成像技術，全面引入戶外熱成像觀測領域，開啟「超清晰」視覺新紀元。

探秘熱成像技術突破：何謂ApexVision？



「Apex」（頂點）與「Vision」（視覺）結合，其名已昭示了高德智感對極致的視覺性能的追求。立足於數代熱成像技術積澱，ApexVision以無與倫比的性能、效率與穩定性，定義了「超清晰」的全新篇章。它從從底層重構紅外成像，通過全新的探測器、處理平台與算法，交付全時段、全天候、全環境的超清晰、無拖影熱成像體驗。

三大核心技術，重構「超清晰」基準

全新熱探測器：ApexCore S1

這款全新自研的紅外探測器，融合創新熱敏材料與尖端製造工藝，實現<15mK超高熱靈敏度，極微溫差與細節信號皆能精準捕獲。 強勁處理平台：Nexus 1.0

Nexus 1.0處理平台實現了實時處理能力的飛躍。它採用了更先進的AI-ISP底層架構與高性能SOC探測器，功耗降低50%，算力提升200%，有力穩穩支撐移動目標的高幀頻動態捕捉與遠距放大運算需求。 AI優化算法：Hyper-light 2.0

基於深度神經網絡與海量戶外場景數據訓練，Hyper-light 2.0智能超光算法在細節處理、邊緣增強、目標凸顯與噪聲抑制等維度全面提升，畫面乾淨細膩，確保在任何環境下都能穩定成像。

突破清晰與精準的邊界

搭載ApexVision的觀測光學設備（包括單目、雙目及夾式瞄具），專為戶外愛好者、巡護員及搜救人員設計，適用於戶外觀察、野外探險、執法、搜救等多種專業場景。在惡劣天氣或低能見度環境下觀察追蹤時，它們能幫助用戶輕鬆識別霧、雨、霾及雜亂背景中的目標。即便在高倍變焦下，圖像仍能保持輪廓邊緣銳利、毛髮紋理清晰可見，無模糊或噪點。結合高幀率處理技術，極大消除了觀測中常見的重影與延遲問題，確保流暢、實時的超清晰視覺體驗。

親身體驗ApexVision技術

如您正在拉斯維加斯，誠邀您親臨威尼斯人會展中心Venetian 1層#40516展位，親身體驗ApexVision如何為熱成像樹立全新標桿，並體驗高德智感全系紅外熱成像光學產品的真機演示。

高德智感期待與全球合作夥伴共拓商機。瞭解更多請諮詢熱線：400-8822-866

