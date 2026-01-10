高德智感在2026年CES上展示開創性的ApexVision技術

是什麼推動了ApexVision在視覺性能上的飛躍？ApexVision基於新一代ApexCore S1紅外探測器、高性能Nexus 1.0處理平台以及人工智能(AI)驅動的全場景1.0算法構建而成，在圖像細節呈現、對比增強、目標突出顯示以及無延遲視覺體驗方面實現了顯著提升。

憑借軟硬件的多重升級，ApexVision體現了高德智感在熱成像領域數十年的專業積澱。該技術樹立了清晰度和精準度方面的新標桿，為工業製造、電力行業、戶外狩獵、安防等領域的專業人士提供有力支持。

高德智感董事長黃晟(Hank Huang)表示：「在高德智感，我們堅信技術應該助力用戶快速有效地做出明智決策。借助ApexVision，我們不僅提升了熱成像的性能，還為可靠性和用戶體驗樹立了新的標桿。」

測温領域

高德智感展示了ApexVision熱成像技術的多功能性。H6S、PT870S和E3S等熱成像儀可以在電力、工業製造、建築/暖通空調(HVAC)檢測、安防監控以及科學研究等嚴苛環境中實現精準溫度測量。

戶外狩獵光學領域

作為戶外光學領域的專家，高德智感為獵人、自然觀察者和救援人員設計先進的熱成像與夜視光學設備。其主打熱成像產品包括TD650LS單筒望遠鏡和TN650MS雙筒望遠鏡，兼具超清晰畫質與強大性能。

擴展全球覆蓋面

高德智感憑借300多家長期渠道合作夥伴，業務版圖已拓展至70多個國家。該公司在德國和北美設立的專屬售後服務中心，確保為用戶提供更完善的支持保障。2026年CES上ApexVision技術的亮相，進一步彰顯了高德智感深耕全球市場、引領行業發展的堅定承諾。

在2026年CES上體驗ApexVision

歡迎蒞臨21740號展位，現場體驗ApexVision技術以及高德智感熱成像設備的實景演示。

黃晟補充說：「CES是創新領域的頂級平台，我們非常高興能夠在此展示我們的最新技術成果。我們期待與行業領軍者深入交流，共同展現ApexVision如何能夠改變人類感知世界並與之互動的方式。」

我們熱切期待探索合作可能。訪問官網https://www.guideir.com，瞭解更多關於高德智感的信息。

SOURCE 高德智感