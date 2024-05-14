亞洲電腦展覽會 Asian Computer Industry Online Exhibition 2024 盛大展出

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亞洲貿易網

14 5月, 2024, 10:00 CST

台北2024年5月14日 /美通社/ -- 亞洲電腦展覽會 (Asian Computer Industry Online Exhibition 2024) 虛實整合，以亞洲供應商及進出口商為對象，將在 2024 年 5 月 14 日起展出至 2024 年 9 月 30 日，預期將帶給參展廠商絕佳的品牌露出機會。這個由 AsianNet 亞洲網路 / TradeAsia (www.e-tradeasia.com) 亞洲貿易網所聯合舉辦的跨國性貿易盛會，從 2022 年開始舉辦以來，已經締造了輝煌的成果，也為參展廠商帶進許多買家商機，無論在質與量上，都有令人滿意的成果。2024年我們將擴大舉辦，展期五個月之中，將配合 Display Week 2024 (SID) 國際顯示器展覽會、COMPUTEX 臺北國際電腦展、柏林國際消費電子展 (Internationale Funkausstellung Berlin) 時程，以創造群體聲勢，並方便國際買家多方參觀比較一次購足。

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亞洲電腦展覽會 (ACI 2024) 的主辦方 TradeAsia 亞洲貿易網邀請數十家電腦工業供應商參展，廠商及產品分類涵蓋通訊設備、電腦配件及周邊、電腦組件、桌上型電腦、驅動和存儲設備、工業電腦及配件、筆記本電腦和配件、監視器、網路設備、POS 系統、平板電腦等大類，展出上千個最新產品及設備，可說是玲瑯滿目既專業又豐富。除此之外，亞洲貿易網也同步參加臺北國際電腦展 (COMPUTEX 2024) 實體展位 (P1301a)，同時陳列參展廠商資料，建立虛擬與實體整合的雙贏展會模式。

展會專頁網址：
https://www.etradeasia.com/online-show/32/Asian-Computer-Industry-Online-Exhibition-2024.html 

實體展位：COMPUTEX 2024 / Booth P1301a

雖然 Covid-19 的疫情逐漸趨緩，國際間的人員流動短時間仍然難以完全恢復，此時線上活動可以彌補此一不足，並擴大行銷拓展。亞洲電腦展覽會 (ACI 2024) 提供多樣態的線上展出方案，包括展會專頁、電子型錄或是虛擬展場，並將產品及參展廠商資料與 TradeAsia 亞洲貿易網串連，讓國際買家即使在千里之外，也能夠輕易地到訪參觀，不會受到人員旅行入關檢疫的影響，並進一步到廠商專頁深入拜訪，同時留下採購詢價。

TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 長期經營 B2B 國際貿易買家與賣家的媒合服務，是全球最資深專業的貿易平台，目前擁有數百萬的全球會員，六十多萬家供應商、以及數百萬最新的貿易商品，每天都有上千位來自全球各地的專業買家尋找商品及供應商，並連繫賣家進行業務合作，是亞洲非常重要的貿易推廣通路。

TradeAsia 亞洲貿易網也與全球數百個貿易實體建立合作關係，相互交換行銷推廣曝光。因此，在亞洲貿易網上線的供應商，將有機會同步到全球多個貿易平台或展會實體的宣傳頁面上，大幅增加國際行銷力量。此次的 ACI 2024，我們也將同步進行推廣訊息的全球放送。

SOURCE 亞洲貿易網

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