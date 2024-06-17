亞洲工具機展覽會 Asian Machine Tool Online Exhibition 2024 盛大展出

本次亞洲工具機展覽會 (AMTOE 2024) 由TradeAsia亞洲貿易網主辦，邀請數十家工具機工業供應商參展，產品涵蓋金屬切削工具機、機械零組件、刀具及刀具配件、沖壓、鑄造、鍛造設備、板材加工設備、管材加工設備、線材加工設備、焊接、表面處理設備、控制器、軟體及設計工程、機器人及自動化設備、檢驗、量測及測試設備、電子生產機械、化學設備及機械、磨具、測量及量規工具、測量儀器、工業支援機械、機械及工業用品等大類，展出上千個最新產品及設備，專業且豐富，琳瑯滿目。

展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/33/Asian-Machine-Tool-Online-Exhibition-2024.html

儘管 Covid-19 疫情逐漸趨緩，國際間的人員流動短時間內仍難以完全恢復，線上活動在此時提供了補充及擴展行銷的良機。亞洲工具機展覽會 (AMTOE 2024) 提供多樣的線上展出方案，包括展會專頁、電子型錄及虛擬展場，並將產品及參展廠商資料與TradeAsia 亞洲貿易網串連，使國際買家即使在千里之外，也能輕鬆到訪參觀，不受入關檢疫影響，深入拜訪廠商專頁，同時留下採購詢價。

TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 長期經營B2B國際貿易買賣家的媒合服務，是全球最資深專業的貿易平台，擁有數百萬全球會員，超過六十萬家供應商及數百萬最新貿易商品，每天吸引上千位來自全球各地的專業買家尋找商品及供應商，並連繫賣家進行業務合作，是亞洲重要的貿易推廣通路。

TradeAsia 亞洲貿易網亦與全球數百個貿易實體建立合作關係，互相交換行銷推廣曝光。因此，在亞洲貿易網上線的供應商，將有機會同步在全球多個貿易平台或展會實體的宣傳頁面上，大幅增加國際行銷力量。此次AMTOE 2024，我們也將同步進行全球推廣訊息的放送。

SOURCE 亞洲貿易網