亞洲塑橡膠工業展覽會 Asian Plastics & Rubber Industry Online Exhibition 2024 盛大展出

亞洲塑橡膠工業展覽會 (AsianPLAS 2024) 的主辦方 TradeAsia 亞洲貿易網邀請數十家塑橡膠工業供應商參展，廠商及產品分類涵蓋塑橡膠機械加工設備、射出成型機、中空成型機、押出成型機、塑橡膠回收設備、輔助及週邊設備、模具、零配件、塑橡膠原料及製品、紡織機械、真空包裝、包裝設備及機械、印刷供應等大類，展出上千個最新產品及設備，可說是玲瑯滿目既專業又豐富。

展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/31/Asian-Plastics-Rubber-Industry-Online-Exhibition-2024.html

雖然 Covid-19 的疫情逐漸趨緩，國際間的人員流動短時間仍然難以完全恢復，此時線上活動可以彌補此一不足，並擴大行銷拓展。亞洲塑橡膠工業展覽會 (AsianPLAS 2024) 提供多樣態的線上展出方案，包括展會專頁、電子型錄或是虛擬展場，並將產品及參展廠商資料與TradeAsia 亞洲貿易網串連，讓國際買家即使在千里之外，也能夠輕易地到訪參觀，不會受到人員旅行入關檢疫的影響，並進一步到廠商專頁深入拜訪，同時留下採購詢價。

TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 長期經營 B2B 國際貿易買家與賣家的媒合服務，是全球最資深專業的貿易平台，目前擁有數百萬的全球會員，六十多萬家供應商、以及數百萬最新的貿易商品，每天都有上千位來自全球各地的專業買家尋找商品及供應商，並連繫賣家進行業務合作，是亞洲非常重要的貿易推廣通路。

TradeAsia 亞洲貿易網也與全球數百個貿易實體建立合作關係，相互交換行銷推廣曝光。因此，在亞洲貿易網上線的供應商，將有機會同步到全球多個貿易平台或展會實體的宣傳頁面上，大幅增加國際行銷力量。此次的 AsianPLAS 2024，我們也將同步進行推廣訊息的全球放送。

SOURCE 亞洲貿易網