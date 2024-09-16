亞洲安全防護展覽會 Asian Safety & Security Online Exhibition 2024盛大展出

亞洲安全防護展覽會 (ASSOE 2024) 的主辦方 TradeAsia 亞洲貿易網邀請數十家安全防護業供應商參展，廠商及產品分類涵蓋門禁控制系統與產品、警報與感應器、閉路電視產品、汽車安全與保安產品、消防與防護設備、鎖具與保險箱、個人防護與自衛器具、警用與軍事用品、道路安全設施、救生設備、水上安全產品、職場安全防護設備、建築安全設施、智慧電子、攝影機及其配件等大類，展出上千個最新產品及設備，無論是專業性還是產品多樣性，均可滿足業界人士的多樣化需求，為參觀者呈現一場豐富且專業的視覺盛宴。

展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/35/Asian-Safety-Security-Online-Exhibition-2024.html

儘管 Covid-19 疫情逐漸趨緩，國際間的人員流動在短期內仍難以完全恢復，線上活動正好能彌補此不足，並有效擴大行銷版圖。亞洲安全防護展覽會 (ASSOE 2024) 提供多元化的線上展示方案，包括展會專頁、電子型錄及虛擬展場，並將參展廠商及其產品資訊與 TradeAsia 亞洲貿易網無縫串接，讓國際買家即使遠在他方，亦可輕鬆瀏覽展會內容，不受旅行限制或入境檢疫的影響，並進一步進入廠商專頁深入了解產品，同時進行採購詢價。

TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 深耕 B2B 國際貿易領域，致力於為全球買家與賣家提供專業的媒合服務，作為全球最資深的專業貿易平台之一，目前擁有數百萬全球會員、超過六十萬家供應商及數百萬項最新的貿易商品。每日有數千位來自世界各地的專業買家透過平台搜尋商品及供應商，並聯繫賣家進行業務合作。TradeAsia 亞洲貿易網已成為亞洲地區極具影響力的貿易推廣平台之一，為國際貿易的發展提供重要支持。

TradeAsia 亞洲貿易網與全球數百個貿易實體建立了緊密的合作關係，透過彼此間的行銷推廣與曝光交換，為供應商帶來更多機會。上線於亞洲貿易網的供應商，將有機會同時出現在全球多個貿易平台或展會實體的宣傳頁面上，進一步提升國際行銷影響力。針對此次 ASSOE 2024，我們也將同步進行全球推廣訊息的廣泛傳播，助力供應商拓展國際市場。

SOURCE 亞洲貿易網