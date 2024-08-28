亞洲運動休閒展覽會 Asian Sports and Leisure Online Exhibition 2024 盛大展出

28 8月, 2024, 13:53 CST
台北2024年8月28日 /美通社/ -- 亞洲運動休閒展覽會 (Asian Sports and Leisure Online Exhibition 2024) 於2024年8月29日起展出至2025年1月31日，專為亞洲供應商及進出口商量身打造。本次展覽由AsianNet 亞洲網路 / TradeAsia (www.e-tradeasia.com) 亞洲貿易網聯合舉辦，預期將為參展廠商帶來絕佳的品牌曝光機會。自2022年起舉辦以來，該展會已經取得了輝煌的成果，為參展廠商帶來眾多買家商機，無論在質與量方面，均取得令人滿意的成果。2024年，展會將進一步擴大舉辦，展期長達五個月，並配合Surf Expo 奧蘭多國際水上運動用品展覽會、Outdoor Retailer (SNOW SHOW) 美國戶外運動及滑雪類用品展覽會冬季、ISPO MUNICH 德國慕尼克運動用品展的時程，以創造群體聲勢，方便國際買家多方參觀，便於一次性購足所需產品。
本次亞洲運動休閒展覽會 (ASLE 2024) 由TradeAsia亞洲貿易網主辦，邀請數十家運動休閒業供應商參展，產品涵蓋健身訓練器材、室內休閒用品、戶外休閒用品、滑板滑冰用品、球類運動、運動產品及裝備、運動服飾及配件、水上運動用品、自行車及零配件、樂活產品、布料材料、纖維、功能性紡織品等大類，展出上千個最新產品及配件，專業且豐富，琳瑯滿目。
展會專頁網址：
https://www.etradeasia.com/online-show/34/Asian-Sports-and-Leisure-Online-Exhibition-2024.html
儘管 Covid-19 疫情逐漸趨緩，國際間的人員流動短時間內仍難以完全恢復，線上活動在此時提供了補充及擴展行銷的良機。亞洲運動休閒展覽會 (ASLE 2024) 提供多樣的線上展出方案，包括展會專頁、電子型錄及虛擬展場，並將產品及參展廠商資料與TradeAsia 亞洲貿易網串連，使國際買家即使在千里之外，也能輕鬆到訪參觀，不受入關檢疫影響，深入拜訪廠商專頁，同時留下採購詢價。
TradeAsia 亞洲貿易網 (www.e-tradeasia.com) 長期經營B2B國際貿易買賣家的媒合服務，是全球最資深專業的貿易平台，擁有數百萬全球會員，超過六十萬家供應商及數百萬最新貿易商品，每天吸引上千位來自全球各地的專業買家尋找商品及供應商，並連繫賣家進行業務合作，是亞洲重要的貿易推廣通路。
TradeAsia 亞洲貿易網亦與全球數百個貿易實體建立合作關係，互相交換行銷推廣曝光。因此，在亞洲貿易網上線的供應商，將有機會同步在全球多個貿易平台或展會實體的宣傳頁面上，大幅增加國際行銷力量。此次ASLE 2024，我們也將同步進行全球推廣訊息的放送。
SOURCE 亞洲貿易網
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