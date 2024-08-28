亞洲運動休閒展覽會 Asian Sports and Leisure Online Exhibition 2024 盛大展出

台北2024年8月28日 /美通社/ -- 亞洲運動休閒展覽會 (Asian Sports and Leisure Online Exhibition 2024) 於2024年8月29日起展出至2025年1月31日，專為亞洲供應商及進出口商量身打造。本次展覽由AsianNet 亞洲網路 / TradeAsia (www.e-tradeasia.com) 亞洲貿易網聯合舉辦，預期將為參展廠商帶來絕佳的品牌曝光機會。自2022年起舉辦以來，該展會已經取得了輝煌的成果，為參展廠商帶來眾多買家商機，無論在質與量方面，均取得令人滿意的成果。2024年，展會將進一步擴大舉辦，展期長達五個月，並配合Surf Expo 奧蘭多國際水上運動用品展覽會、Outdoor Retailer (SNOW SHOW) 美國戶外運動及滑雪類用品展覽會冬季、ISPO MUNICH 德國慕尼克運動用品展的時程，以創造群體聲勢，方便國際買家多方參觀，便於一次性購足所需產品。

本次亞洲運動休閒展覽會 (ASLE 2024) 由TradeAsia亞洲貿易網主辦，邀請數十家運動休閒業供應商參展，產品涵蓋健身訓練器材、室內休閒用品、戶外休閒用品、滑板滑冰用品、球類運動、運動產品及裝備、運動服飾及配件、水上運動用品、自行車及零配件、樂活產品、布料材料、纖維、功能性紡織品等大類，展出上千個最新產品及配件，專業且豐富，琳瑯滿目。