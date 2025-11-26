雅特力發表 AT32 Edge AI Sensor EV Board：打造多感測 AI 平台，支援手勢、動作與異常偵測

為進一步強化開發者在 Edge AI 領域的整合體驗，雅特力科技正式推出 AT32 Edge AI Sensor EV Board。該開發板以 AT32F403A MCU 為核心，整合 TOF、IMU、磁力計、環境光、溫濕度與氣壓等多類感測器，並全面支援 Edge Impulse 模型部署。開發者可在終端設備直接運行手勢分類、動作識別及異常偵測等 AI 模型，加速 AIoT 與智慧設備的產品化設計。

三大 Edge AI 應用亮點

一、TOF 手勢識別（Gesture Recognition）

基於板載 VL53L7CX TOF Sensor，AT32 Edge AI Sensor EV Board 可在 5-20 公分範圍內偵測 4×4 深度陣列資料，並利用質心權重演算法與 Edge Impulse 神經網路模型，完成「上／下／左／右」四方向手勢識別。OLED 亦可同步顯示手勢軌跡，適用於智慧家電、人機介面與車載控制等需低延遲、免接觸操作的應用場景

二、IMU 異常偵測（IMU Vibration Anomaly Detection）

使用板載 LSM6DS3TR 加速度與陀螺儀資料，透過 K-means 自學習模型自動建立「正常運轉特徵」，可即時偵測風扇、馬達與設備振動異常，適用於工業設備健康監測、智慧維護與環境感測。

特色：

8-D 特徵擷取（均值、方差、RMS、峰度等）

MCU 本地推論，無需倚賴雲端

自學習模型，自動產生異常閾值

三、IMU 動作識別（Motion Classification，Edge Impulse Pipeline）

AT32 Edge AI Sensor EV Board 支援使用 Edge Impulse 訓練並部署 IMU 動作分類模型，可識別上下、左右、圓圈（circle）、靜止（idle）等動作類型，適用於穿戴式裝置、體感互動與智能控制。模型可直接導入 AT32F403A 與 LSM6DS3TR 感測器，並透過 CMSIS-DSP/ NN 進行優化，加速 MCU 端推論效能。

完整 Edge AI 開發流程支援

AT32 Edge AI Sensor EV Board內建完整 Edge Impulse 開發鏈路，包括：

感測器資料收集（TOF / IMU）

特色擷取（Spectral Analysis / Feature Engineering）

分類與異常偵測模型訓練（Neural Networks、K-means）

MCU 端部署（EON Compiler / TensorFlow Lite for Microcontrollers）

OLED 與串口即時顯示推論結果

更高效的 AI 開發與量產流程

透過 AT32 Edge AI Sensor EV Board，開發者能以最少的成本快速驗證多感測器 AI 模型，並直接部署於終端設備，加速產品從原型到量產的整體開發流程。雅特力亦將持續提供更多 AI 模型、演算法與工具資源，協助產業加速邊緣智慧應用的普及，開創更多 AIoT 創新可能。

展望未來

雅特力科技將持續深化 Edge AI 技術研發，並以前瞻規劃強化高性能 MCU 與人工智慧演算法的整合能力，協助全球客戶打造智慧、低功耗且具競爭力的產品。隨著更多感測、語音與影像場景逐步開放，雅特力也將攜手合作夥伴推動 Edge AI 普及化，加速產業智慧化升級，實現更高效、更永續的科技未來。

