雅特力於首爾舉辦2025 AT32 MCU培訓 強化全球開發生態鏈 推動AIoT與邊緣智能應用創新

台北 2025年11月7日 /美通社/ -- 雅特力科技（ARTERY Technology）於2025年11月6日攜手韓國代理商IGM，在首爾舉辦「2025 ARTERY WORKSHOP - AT32 IDE & Work Bench 實務訓練」。本次活動為雅特力全球開發者訓練計畫的重要一站，吸引來自工業控制、馬達驅動、智慧家電及AIoT領域的多位工程師與專業開發者熱烈參與，現場反應熱烈，展現AT32 MCU在韓國市場的高度關注與技術影響力。

本次培訓以AT32F457開發板為核心，結合「理論講解 × 實機操作」的雙軌教學，帶領學員實際體驗AT32 IDE與Work Bench工具的開發流程，從專案建立、程式燒錄到除錯驗證，全方位掌握AT32 MCU在效能、穩定性與靈活度上的優勢。課程設計強調實務導向與AI應用連結，協助工程師將嵌入式開發與智慧化演算法結合，為AIoT與邊緣運算應用奠定更穩固的基礎。