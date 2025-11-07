雅特力於首爾舉辦2025 AT32 MCU培訓 強化全球開發生態鏈 推動AIoT與邊緣智能應用創新

新聞提供者雅特力科技股份有限公司
台北 2025年11月7日 /美通社/ -- 雅特力科技（ARTERY Technology）於2025年11月6日攜手韓國代理商IGM，在首爾舉辦「2025 ARTERY WORKSHOP - AT32 IDE & Work Bench 實務訓練」。本次活動為雅特力全球開發者訓練計畫的重要一站，吸引來自工業控制、馬達驅動、智慧家電及AIoT領域的多位工程師與專業開發者熱烈參與，現場反應熱烈，展現AT32 MCU在韓國市場的高度關注與技術影響力。
本次培訓以AT32F457開發板為核心，結合「理論講解 × 實機操作」的雙軌教學，帶領學員實際體驗AT32 IDE與Work Bench工具的開發流程，從專案建立、程式燒錄到除錯驗證，全方位掌握AT32 MCU在效能、穩定性與靈活度上的優勢。課程設計強調實務導向與AI應用連結，協助工程師將嵌入式開發與智慧化演算法結合，為AIoT與邊緣運算應用奠定更穩固的基礎。
強化開發效率 全面掌握嵌入式核心技術
訓練課程深入介紹AT32 MCU系列的核心功能與安全架構：
- TRNG 真亂數產生器：基於物理雜訊源設計，符合NIST SP800-90B標準，提供安全且穩定的金鑰與初始向量（IV）來源，強化資料保護能力。
- AES 硬體加解密模組：支援128/192/256-bit金鑰長度與多種加密模式，可搭配DMA與中斷控制，提升資料加解密效能與系統安全性。
- CAN-FD 高速通訊協定：符合ISO 11898-1:2015標準，支援64-byte資料長度與多組接收過濾器，滿足車載與工控應用的即時通訊需求。
透過AT32 IDE與Work Bench整合開發環境，學員可直覺地完成Pin腳配置、模組設定與程式碼產生，大幅提升開發效率與專案一致性，進一步展現AT32 MCU在AI與嵌入式應用中的軟硬體整合優勢。
多元應用展示 展現AT32 生態系整合實力
除實務課程外，現場亦展示多款基於AT32 MCU的應用範例，凸顯雅特力在顯示、影像與馬達控制領域的多樣化技術實力：
- F437 LVGL LCD Demo ：以AT32F437驅動高解析LCM圖形人機介面，展示流暢的UI渲染與圖形繪製性能。
- F435 DVP Camera Demo ：結合AT32F435與DVP攝影機模組，實現即時影像擷取與顯示，展現其在嵌入式視覺應用的靈活度。
- F421 Motor Demo ：採用AT32F421進行馬達控制展示，展示其在小型驅動與控制系統中的穩定性與高效率表現。
透過多元應用的展示與實機互動，與會者能更直觀地理解AT32 MCU如何支援AI演算法、感測融合與智慧控制，展現雅特力在AIoT時代的整合創新能力。
深耕韓國市場 持續拓展全球開發者生態
雅特力表示，韓國為亞太區重要的嵌入式系統與AI應用創新據點，擁有高度專業的工程群體與活躍的AIoT產業生態。此次首爾培訓不僅深化了與在地夥伴的技術交流，也象徵雅特力持續擴大全球開發者網路、推動智慧技術普及的重要裡程碑。未來，雅特力將持續與全球合作夥伴攜手，推進AI嵌入式應用與智慧製造發展，協助客戶加速產品創新與智慧升級。
隨著AIoT、邊緣運算與自動化控制的快速成長，雅特力科技將持續以「專業、創新、共創」為核心價值，透過AT32高效能MCU與完整的AI開發工具鏈，為全球客戶提供更智慧、更高效、更安全的嵌入式解決方案，攜手產業邁向智慧新時代。
關於 雅特力科技
雅特力科技（ARTERY Technology）為無晶圓IC設計公司，專注於32位元Arm® Cortex®-M4/M0+微控制器的研發與設計。全系列AT32 MCU具備高效能、高可靠性與AIoT應用導向設計，並通過ISO 9001品質管理體系、AEC-Q100車用電子可靠性及IEC 60730家電安全標準認證。致力於推動AI邊緣運算、智慧控制與安全通訊等嵌入式應用發展，為全球工業、汽車電子與AIoT市場提供創新且可靠的解決方案。
