老虎證券上線 AVAX、LINK、APT、TON 4個幣種交易 平台虛擬資產交易按月激增2倍

香港2024年9月4日 /美通社/ -- 老虎證券（香港）（下稱「老虎證券（香港）」或「老虎證券」）宣佈，由即日起向零售投資者開放Avalanche (AVAX)、Chainlink（LINK）交易，向專業投資者開放Aptos（APT）和Toncoin（TON）交易。

老虎證券7月1日向零售投資者全面開放虛擬資產交易後，短短2個月交易人數及訂單數目持續激增，投資者反響熱烈。旗下投資旗艦平台Tiger Trade上數據顯示，8月香港用戶加密貨幣交易訂單數目和交易人數，均相較上月同期按月增長超過兩倍。



作為領先的一站式虛擬與實體資產投資平台，老虎證券即日起向零售投資者開放Avalanche (AVAX)、Chainlink（LINK）交易，為用戶提供更豐富及優質的加密貨幣交易選擇。目前，老虎證券共有4個幣種支援零售投資者交易，分別為比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、Avalanche (AVAX) 和Chainlink（LINK）。

除了開放AVAX和LINK的交易權限至零售投資者之外，老虎證券同時宣佈向專業投資者開放Aptos（APT）和Toncoin（TON）兩個幣種的交易權限。目前，Tiger Trade上可供專業投資者交易的幣種已增加至20種。預計9月初會再向專業投資者開放更多新幣種交易權限。

老虎國際首席財務官曾慶飛表示：「隨著虛擬資產交易行業逐步被納入香港主流金融，愈來愈多投資者已有參與虛擬資產交易，將可促進香港虛擬資產交易發展。老虎證券始終致力於為客戶提供更豐富的投資選擇，持續優化其交易體驗。作為香港證監會持牌券商，老虎證券將遵守嚴格監管合規標準，向投資者提供安全可靠的虛擬資產交易服務，共同推動行業健康發展。 」

老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade向投資者提供虛擬資產與傳統金融資產一站式交易服務，支援包括高達20種虛擬資產的交易，以及股票、期權、期貨、美國國債、基金等各類全球資產。為回饋投資者對老虎證券的支持，老虎證券已推出虛擬資產交易服務「雙免」優惠，交易虛擬資產可享免佣金及免平台費。此外，成功在老虎證券入金滿足指定金額及完成首筆虛擬資產交易的客戶還可享高達9800港元獎賞。虛擬資產是另類高風險產品, 其價格波動性較大, 而且面臨一定的市場風險。

關於老虎證券（香港）

老虎證券（香港）環球有限公司（中央編號：BMU940）持有香港證監會第 一、二、四、五、九類牌照。2022年11月30日起，香港客戶可透過 Tiger Trade 應用程式交易港股、窩輪、牛熊證、美股及美股碎股、ETF等全球主要市場的金融產品，一站式解決投資需求。未來，我們將不斷擴充交易市場和種類，更好地服務香港投資者。

關於老虎國際

老虎國際（納斯達克股票代碼：TIGR）成立於 2014 年，為一家專注發展全球投資科技的新一代頂尖科技券商。

成立以來，我們致力提供卓越的用戶體驗，用心為客戶帶來高效智能的金融服務。透過提供優質證券經紀服務、股權激勵計劃 (ESOP) 管理、投資銀行服務、財富管理、投資者社交平台，以及投資者教育等多元化產品，致力於成為全球一流的科技券商。

我們同時致力突破金融科技研發水平。結合金融領域的優良傳統及科技專才的創新思維，老虎國際的自研技術架構支援多貨幣、跨市場、跨產品交易，提供可靠、安全、可擴展而低延時的金融服務，讓更多人能享受投資的樂趣。

目前，老虎國際旗艦交易平台 Tiger Trade 全球坐擁超過1,000萬用戶及超過200萬開戶客戶，並持有78個不同市場的牌照或許可。集團全球擁有超過1,000名員工，遍布中國香港、新加坡、新西蘭、美國、澳洲、中國內地等國家及地區。2019年，老虎國際以UP Fintech Holding Limited為名，於美國納斯達克交易所上市，股票代碼為 TIGR。

SOURCE 老虎證券（香港）環球有限公司