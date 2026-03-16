技術引領創新，追覓科技攜智能生態產品亮相 AWE 2026

智能清潔品類全線升級，X60 Ultra 重磅首秀

本次 AWE 展會將成為追覓展示多領域科技擴張的絕佳舞台。作為傳統業務核心的清潔產品線的各項技術以及各品類旗艦新品悉數登場，掃地機呈現了包括 16cm 機械臂技術、蒸汽掃地機技術、Matrix 系列自動換抹布技術等多項前沿科技，以及 2026 年 Q1 旗艦機型 X60 Ultra 系列，旨在重新定義台灣市場旗艦清潔的下一個創新標準。

X60 Ultra 擁有僅 7.95 公分的追覓最薄掃地機機身，能夠輕鬆深入家具底部等傳統盲區。X60 Ultra 搭載的全球首創主動光髒污檢測技術，能夠識別難以察覺的污漬，例如寵物毛髮、細小顆粒以及淺色液體，並自動調整清潔策略，實現更徹底、無死角的潔淨效果。搭載最高 8.8 公分雙層越障能力與 AI 增強型 OmniSight™導航系統，首次實現毫秒級的動態避障，確保精準避障的同時，實現極致的全屋清潔覆蓋。搭配業界領先的 36,000Pa 強勁吸力與全新升級鰻魚雙滾刷，有效拍打出深層灰塵以及顆粒物。全能智慧基站則進一步將使用體驗完全自動化，從 100℃高溫拖布煮洗、熱風烘乾抹布到自動集塵與補充清潔液，一站式完成所有清潔維護，為家庭帶來更省心、更衛生、更智慧的全屋清潔方案。

在手持吸塵器領域，全新 Air 系列進一步探索「輕量化自動化清潔」體驗，帶來了單機款 Dreame Air 和自動集塵款 Air Station 等在內的多款新品。其中 Air Station 透過自動集塵基站與超輕機身設計，實現了集塵款吸塵器的又一次升級。Air Station 的集塵基站可自動清空塵盒並完成充電與收納，實現長達 50 天的免提免維護；主機則以 1.1kg 輕量機身與靈活地刷結構帶來 360° 全向操作自由度和高達 180° 的平躺範圍，並結合 150° 廣角補光燈與 TangleCut™防纏繞設計提升複雜環境下的清潔效率，使高頻家務清潔更加輕鬆高效。

生活家電和個護全線爆發，FP10 空氣清淨機驚艷亮相

作為追覓科技重點推進的個護系列、以及生活環電系列，本次展會更是重點推出業界領先的旗艦新品，獲得一致好評。

在個護品類，追覓科技在吹風機與造型產品領域持續深化布局。Pocket Uni 作為一款支援全球電壓的三合一魔術吹風機，自進入台灣市場以來已持續熱銷，累計銷量突破 2 萬台，憑藉輕巧攜帶與多功能造型體驗，成為台灣消費者喜愛的暢銷產品之一。在此基礎上，追覓本次展會帶來了全新升級產品 Pocket Aura。作為 Pocket Uni 的進階版本，Pocket Aura 在護髮與智能體驗方面全面升級。產品內建 AI 探針，可即時感知髮絲距離並自動調節風溫與風速，在減少頭皮高溫刺激的同時提升乾髮效率；多風嘴還可自動識別並匹配不同造型模式，使直髮、捲髮與定型在一台設備中輕鬆完成，為旅行與日常造型帶來更加便捷的體驗。

未來，追覓還將把全新旗艦護髮產品 Miracle Pro 養護吹風機引進台灣市場。Miracle Pro 主打「智慧護髮」理念，搭載 AI 智慧溫控系統與 6 組溫度感測器，可即時監測並精準調節風溫；配合 110,000RPM 高速馬達與多種智能護髮模式，實現快速乾髮與個人化造型。同時結合雙波長光養護技術與負離子護髮功能，為髮絲與頭皮提供更加細緻的護理體驗，為台灣消費者帶來更專業、更智能的護髮解決方案。

生活環境家電方面，全新的 FP10 空氣清淨機以寵物家庭為核心使用場景，透過主動集毛與空氣循環結構創新解決浮毛與異味問題。設備透過全球首創 360° 集毛結構與可視化密閉集毛倉實現自動聚集與集中處理，減少 99.5% 毛髮堵塞對淨化效率的影響。同時，業界領先的六重過濾 HyperMatrix™系統與 CataFresh™強化空氣循環設計，可同步淨化寵物毛絮、過敏原及空氣異味，為人寵共居空間提供更穩定的空氣管理方案。

全球實力持續彰顯，追覓台灣市占領先並拓展線下旗艦布局

追覓科技目前已在全球 18 個國家取得掃地機市占率第一的成績，並在多個國家實現超過 50% 的市場占有率，掃地機和洗地機市佔率雙雙第一的品牌，持續保持業界領先地位。在東南亞市場，追覓同樣持續領跑，智能清潔品類穩居區域第一，並在 Shopee 平台斬獲東南亞市占率第一的亮眼成績。

在台灣市場，追覓科技同樣取得了突破性的成長，目前已實現掃地機器人與洗地機品類市占率第一，成為當地智能清潔領域最受歡迎的品牌之一。2025 年，追覓在台灣核心商圈開設首家品牌旗艦店，並進駐多家線下零售通路，同時在線上布局主流電商平台，持續完善全通路銷售與服務網絡，為台灣消費者帶來更加便捷與完善的品牌體驗。

未來，隨著追覓 HOME 智能生態戰略的持續推進，追覓科技將進一步深化台灣市場布局，持續以領先技術與創新產品滿足消費者不斷升級的智能清潔需求，並透過完善的服務體系與通路建設，為台灣消費者帶來更高品質的智能生活體驗，加速建構更加完善的智慧家庭生態。

關於追覓科技（Dreame Technology）

追覓科技成立於2017年，是一家專注於智慧家庭清潔家電的創新型消費產品公司，致力於以科技賦能生活。

更多資訊請造訪：https://global.dreametech.com

SOURCE 追覓科技