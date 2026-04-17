IDC報告：追覓掃地機器人實現同比超過100%的銷量增長，憑藉X60 Ultra新品的發佈鞏固其在東南亞市場的領先地位

香港2026年4月17日 /美通社/ -- 追覓科技在2025年實現了卓越的全球增長，並持續將市場領先地位擴展至2026年。據國際數據公司(IDC)統計，追覓掃地機器人出貨量同比增長101.9%；Euromonitor（歐睿）則報告稱，追覓已成為全球高端掃地機器人銷量冠軍。2026年第一季度，該公司營收持續快速增長，在北美、歐洲、日本、韓國和澳大利亞等市場均保持強勁優勢。

追覓還鞏固了其在東南亞市場的優勢地位，連續三年蟬聯智慧清潔品類第一品牌。憑藉始終如一的高品質產品，追覓X60旗艦系列自上市以來在該地區銷量持續穩步攀升，目前累計銷量已突破10,000台。

X60 Ultra憑藉超薄設計重新定義清潔性能。其機身高度僅7.95釐米，可以輕鬆鑽入沙發和床等低矮傢俱的下方——這些區域往往是灰塵積聚、無法打掃到的清潔死角。其專研的雙層爬坡系統可以跨越最高8.8釐米的障礙物，有效解決地面不平整及推拉門軌道過高等常見問題。該機型搭載行業領先的36,000帕吸力，可以一次完成地毯與硬質地板的清潔。增強型AI（人工智慧）避障系統可以識別300餘種物體類型，並能立即回應動態家居環境。基於AI的主動髒汙識別系統通過智慧分析污漬類型，動態調整清潔策略，來顯著提升清潔精准度。X60 Ultra能夠即時評估地面狀況，自動切換掃拖模式——針對幹垃圾執行清掃，針對濕污漬執行拖地，有效防止泥漿飛濺與過度潮濕，帶來更精細可控的清潔體驗。

追覓東南亞地區總監Jacky Zhong表示：「我們在東南亞及全球市場持續保持領先地位，這體現了追覓對產品品質和以用戶為中心的創新理念的不懈追求。X60 Ultra彰顯了我們以智慧耐用的解決方案應對實際家庭清潔難題的承諾。我們將繼續加大技術投入和當地語系化服務支持，為全球用戶提供卓越的清潔體驗。」

關於追覓科技

追覓科技成立於2017年，是一家專注於智慧清潔家電的創新消費產品公司，秉承「科技賦能生活」的品牌願景。在Facebook、Instagram、TikTok和Twitter上關注我們。更多資訊，請訪問：https://global.dreametech.com/。

SOURCE 追覓科技