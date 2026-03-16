技術引領創新，追覓科技攜智能生態產品亮相 AWE 2026

智能清潔品類全線升級，X60 Ultra 重磅首秀

本次 AWE 展會將成為追覓展示多領域科技擴張的絕佳舞台。作為傳統業務核心的清潔產品線的各項技術以及各品類旗艦新品悉數登場，掃地機呈現了包括 16cm 機械臂技術、蒸汽掃地機技術、Matrix 系列自動換抹布技術等多項前沿科技，以及 2026 年 Q1 旗艦機型 X60 Ultra 系列，旨在重新定義東南亞市場旗艦清潔的下一個創新標準。

X60 Ultra 擁有僅 7.95 厘米 的追覓最薄掃地機機身，能夠輕鬆深入家具底部等傳統盲區。X60 Ultra 搭載的全球首創的主動光髒污檢測技術，能夠識別難以察覺的污漬，例如寵物毛髮、細小顆粒以及淺色液體，並自動調整清潔策略，實現更徹底、無死角的潔淨效果。搭載最高 8.8cm 雙層越障能力與 AI 增強型 OmniSight™ 導航系統，首次實現毫秒級別的動態避障，確保精準避障的同時，實現極致的全屋清潔覆蓋。搭配行業領先的 36,000Pa 強勁吸力與全新升級鰻魚雙滾刷，有效拍打出深層灰塵以及顆粒物。全能智慧基站則進一步將使用體驗完全自動化，從 100℃高溫拖布煮洗、熱風烘乾抹布到自動集塵與補充清潔液，一站式完成所有清潔維護，為家庭帶來更省心、更衛生、更智慧的全屋清潔方案。

洗地機品類中，追覓同樣引領行業創新風向。截至 2026 年 2 月，追覓行業首創的 AI DescendReach™機械臂（AI DescendReach™ Robotic Arm）已實現全球出貨 100 萬台的里程碑，成為過去一年行業內最受矚目的創新技術應用成果。該技術透過機械臂的靈活伸縮與 AI 精準控制，同時攻克家務清潔中的縫隙清潔難題與水漬殘留痛點，顯著提升全屋清潔的全面性與潔淨度。

在手持吸塵機領域，全新 Air 系列進一步探索「輕量化自動化清潔」體驗，帶來了單機款 Dreame Air 和自動集塵款 Air Station 等在內的多款新品。其中 Air Station 透過自動集塵基站與超輕機身設計，實現了集塵款吸塵機的又一次升級。Air Station 的集塵基站可自動清空塵盒並完成充電與收納，實現長達 50 天的免提免維護；主機則以 1.19kg 輕量機身與靈活地刷結構帶來 360° 全向操作自由度和高達 180° 的平躺範圍，並結合 150° 廣角補光燈與 TangleCut™防纏繞設計提升複雜環境下的清潔效率，使高頻家務清潔更加輕鬆高效。

生活電器、大家電、個人護理等全線爆發，FP10 空氣淨化機驚艷亮相

作為追覓科技重點推進的個人護理系列、大家電、廚電以及生活環電系列，本次展會更是重點推出了行業領先的旗艦新品，獲得一致好評。

個人護理品類在過往吹風機和造型器的基礎上，本次展會也展示了剃鬚刀、美容美體方面的相關產品。其中 Pocket Aura 作為 Pocket Uni 的升級款，繼續以「隨身造型設備」帶來全新的旅行場景下的造型體驗，升級 AI 性能，產品內置 AI 探針，可實時感知髮絲距離並自動調節風溫與風速，在減少頭皮高溫刺激的同時提升乾髮效率；多風嘴自動識別並匹配造型模式，使直髮、捲髮與定型在一台設備中完成。Aero Straight Pro 則以全新的「氣流直髮」技術拓展日常造型方式。創新雙氣流結構透過熱風順直與冷風定型的組合，實現濕髮或乾髮狀態下的快速順直造型，同時減少傳統夾板反覆高溫拉扯帶來的損傷。產品搭載 120,000RPM 高速電機與智能護根模式，並結合 App 提供 AI 造型建議，使專業級順直效果更容易在家庭場景中實現。

生活環境電器方面，全新的 FP10 空氣淨化機以寵物家庭為核心使用場景，透過主動集毛與空氣循環結構創新解決浮毛與異味問題。設備透過 全球首創的 360° 集毛結構與可視化密閉集毛倉實現自動聚集與集中處理，減少 99.5% 毛髮堵塞對淨化效率的影響。同時， 行業領先的 六重過濾 HyperMatrix™系統與 CataFresh™強化空氣循環設計，可同步淨化寵物毛絮、過敏原及空氣異味，為人寵共居空間提供更穩定的空氣管理方案。

大家電和廚電，追覓同步展示了面向未來家庭場景的多品類創新產品矩陣。從 AI 超保鮮與即飲氣泡水冰箱 Z-fresh 系列 所代表的智能儲鮮解決方案，到搭載 AI 全變頻洗烘系統、並且榮獲 2026 亞洲設計獎的 AI 全變頻洗烘套裝 L9，再到面向東南亞市場需求的 高效淨飲水機 S1、新形態便攜式空氣炸鍋 PT60 與智能洗碗機、煙灶一體機 Z40 Pro 等產品，Dreame 正以智能算法、空氣與溫控技術為核心，將廚房、客廳與生活空間連接為更完整的全屋智能生活生態，為全球家庭帶來更加高效、健康與便捷的生活體驗。

國際舞台彰顯實力，東南亞市場持續領跑：線上市佔第一，線下渠道全產品線入駐

追覓科技目前在全球 18 個國家取得掃地機市佔率第一的成績，並且在多個國家的市佔率超過 50%，行業遙遙領先。在東南亞市場持續領跑，智能清潔品類穩居區域第一，並在 Shopee 平台斬獲東南亞市佔率第一的亮眼成績。截至目前，追覓已在東南亞布局超 28 家品牌旗艦店，線下全面入駐 Harvey Norman、Best Denki、Courts 等核心家電連鎖渠道，線上覆蓋 Shopee、Lazada、TikTok 等主流電商平台，形成線上線下一體化的全渠道銷售與服務網絡。

依託全渠道深耕與本地化營運優勢，追覓在鞏固智能清潔核心四大品類領先地位的同時，已正式在東南亞啟動大家電業務，逐步落地新加坡、馬來西亞、越南、泰國等核心市場，以全球化技術實力與本地化產品方案，拓展全屋智能版圖。未來，隨著追覓 HOME 智能生態戰略全面落地，追覓將持續深化東南亞市場布局，不斷拓寬業務邊界，為東南亞消費者帶來更前沿的智能產品、更完善的服務體驗，加速構建全場景智慧家庭生態。

關於追覓科技（Dreame Technology）

追覓科技成立於2017年，是一家專注於智能家居清潔電器的創新型消費產品公司，致力於以科技賦能生活。

如需了解更多資訊，請瀏覽：https://global.dreametech.com

SOURCE 追覓科技