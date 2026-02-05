從年菜到陪伴 BingX 攜手小草書屋以行動補位孩子的團圓時刻

不只是物資捐贈 更有溫度的「共煮共食」

不同於傳統的物資捐贈，BingX 此次活動更重視「人與人的連結」，活動當天，BingX 團隊成員放下繁忙的工作，化身為大哥哥、大姊姊，與小草書屋的孩子們打成一片。

活動當天，BingX 團隊成員走進小草書屋，與孩子們一起備料、烹煮、擺盤，從動手做年菜到圍坐用餐，透過實際陪伴與互動，讓孩子們感受到被關心、被重視的節慶氛圍。對 BingX 而言，公益不只是捐助物資，更重要的是「一起參與、一起陪伴」。

小草書屋表示，參與本次活動的孩子，多來自其長期陪伴的「脆弱家庭兒少」，但每位孩子的家庭背景皆不盡相同，並非單純以「經濟困境」一詞就能概括。影響孩子成長的因素，往往比經濟條件更為複雜，包含主要照顧者的壓力、家庭支持系統的穩定性、陪伴時間不足、家庭衝突，甚至是面臨家庭結構的劇烈變動與親職功能的缺位，導致孩子過早承擔超齡的情緒壓力。因此，書屋更重視透過長期陪伴與職能培訓，協助孩子建立生活重心與自信。

有些孩子來自隔代教養、單親或新住民家庭，也有家長因長時間工作，難以在課後給予足夠陪伴，進而在課業、情緒或社交上面臨挑戰。這些狀況並非完全源於經濟，而是「家庭功能不足」與「陪伴缺乏」所累積而成的影響。小草書屋的存在，正是為了填補這份空缺。

小草書屋長期扮演的角色，正是孩子放學後的一個安全據點，提供穩定的陪伴、共餐、課業支持、情緒支持，我們也走進家庭，陪伴主要照顧者走過低潮：不論是急難困境、心理諮商、親職溝通，唯有家庭能再次穩定，孩子才有力量往前。並透過多元課程，協助孩子重新建立自信與生活秩序。

活動雖已圓滿落幕，但 BingX 對孩子的關懷並未停止。在深入了解孩子們的生活需求後，團隊在活動結束後迅速動員，額外購置並捐助近 40 套全新衣物。這份驚喜禮物，不僅是讓孩子們能穿新衣過好年，更象徵著社會對他們的接納與鼓勵。

BingX 表示，公益並非單次行動，而是一項需要長期投入的承諾。過去以來，BingX 持續透過不同形式參與公益活動，關注兒童陪伴、社會關懷與在地連結。未來，BingX 也將持續結合企業資源與員工力量，讓善意成為能被延續的日常，為社會注入更多正向而長遠的改變力量。

關於 BingX

成立於 2018 年，BingX 為全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 科技公司，擁有超過 4,000 萬名用戶，服務版圖遍及全球 100 多個國家與地區。在追求科技創新的同時，BingX 亦致力於企業社會責任（CSR），透過 BingX 慈善基金長期關注環境保育、災害援助與兒童教育等議題。

BingX 持續以實際行動回饋社會，並自 2024 年起成為切爾西足球俱樂部（Chelsea FC）主要合作夥伴，2026 年正式成為法拉利車隊（Scuderia Ferrari HP）官方合作夥伴，展現連結全球的品牌願景。

