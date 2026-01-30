BingX 新春含「金」量最高活動開跑！豪撒百萬紅包、100% 中獎再抽實體金條

BingX 此次活動不僅獎項總價值破百萬，更主打「零門檻、無痛參與」，讓不想動腦的幣圈新手也能輕鬆無腦領：

福利一：註冊就送保險金，輸了算我的！ 還在觀望？BingX 幫你出本金！活動期間完成 KYC（身份驗證）的新用戶，直接現領 20 USDT 保險金。這筆資金可用於跟單交易，若產生虧損由 BingX 全額買單，獲利則全歸用戶，真正實現「無痛試錯」的投資體驗。

福利二：100% 中獎率，最高爽領888U。只要使用保險金完成指定的跟單任務，即可解鎖紅包抽獎。BingX 霸氣承諾中獎率 100%，絕無銘謝惠顧！ 獎項包含最高 888 USDT（約新台幣 3 萬元） 現金紅包，隨抽隨領，過年加菜金直接入袋。

福利三：除夕到初二，實體金條天天等你拿，最瘋狂的壓軸大獎！鎖定除夕、初一、初二這三天黃金時段，用戶只要在 IG/Threads 分享活動曬單，就有機會把「實體金條」帶回家。在這個金價高漲的時代，BingX 直接送真金，總共抽出 5 條金條，讓你「金」喜過好年！

只要 3 步驟，金條送到家

為了讓用戶不錯過這波暴富機會，BingX 公開「搶金條懶人包」：

先領保險金： 進入活動頁報名，新用戶完成 KYC 即領 20 USDT 虧損包賠金。 無痛擼紅包： 充值任意金額，使用保險金進行跟單，立刻抽最高 3 萬元紅包。 截圖抽金條： 於 BingXZH官方IG指定貼文 完成任務，即可坐等金條大獎砸中你！

活動名額有限，手慢無！ 立即參與搶金條。

關於 BingX

成立於 2018 年，BingX 為全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。BingX 提供完整的 AI 驅動產品與服務組合，涵蓋加密貨幣 衍生品 、 現貨交易 與 跟單交易 ，同時也提供 TradFi 、 黃金 、及 大宗商品交易 ，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。BingX 自 2024 年起成為切爾西足球俱樂部主要合作夥伴，並於 2026 年正式成為 Scuderia Ferrari HP 歷史上首家官方加密貨幣交易所合作夥伴。

