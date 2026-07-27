健永生技強調百億美元全球 BPH 市場商機，並重申全球授權合作之策略核心

台北市2026年7月27日 /美通社/ -- 健永生技股份有限公司 (Jyong Biotech Ltd.)（Nasdaq: MENS）（以下簡稱「本公司」或「健永生技」），一家以科學為驅動、致力於研發和商業化創新植物源新藥的生技公司，今日重申其追求全球授權合作的策略核心，以應對泌尿科領域日益增長的醫療需求。延續近期參與 2026 年 BIO 國際生技大會（BIO International Convention）的動能，公司持續積極與多個地區的國際製藥公司及產業夥伴進行洽談，旨在不斷擴大其全球合作網絡。

作為首家將口服植物新藥推進至美國 FDA 臨床三期的台灣地區的公司，健永生技憑藉其差異化的植物藥平台，正逐步擴大在全球植物藥市場的版圖。

公司目前已與多家國際製藥公司及投資機構建立合作關係，並成功完成首項授權合作協議，未來將持續致力於創新藥的開發與全球專利佈局的核心策略。

推動健永生技持續洽談合作的關鍵因素之一，是全球人口高齡化趨勢的加速，這使得良性前列腺肥大（BPH）成為全球男性最常見的泌尿系統疾病之一。隨著年齡增長，前列腺往往會逐漸肥大，進而產生阻塞性症狀（如尿流細弱、排尿未盡感、排尿後段滴瀝、尿流斷續及需用力排尿等），以及刺激性症狀（如頻尿、尿急及夜尿等），這些症狀都會嚴重影響患者的生活品質。長期患者也容易併發細菌性膀胱炎、膀胱結石、尿滯留及腎功能受損等併發症。

根據全球疾病負擔研究（GBD 2021）及《BMC Urology》的研究資料，2021 年全球 BPH 患者人口已達 1.125 億人，較 1990 年的 5,070 萬人增加了 122% 以上，預估至 2035 年將成長至 1.5 億至 1.56 億人。相對應地，全球 BPH 治療市場規模在 2025 年達到約 130 億美元，並預期至 2035 年將成長至 220 億至 226 億美元，十年間成長近 70%。儘管市場持續成長，但由於現有治療藥物存在顯著的副作用與極高的停藥率，市場仍有龐大的未滿足醫療需求（Unmet Medical Need）。目前的 BPH 治療主要依賴 α 受體阻斷劑（alpha-blockers）及 5-α 還原酶抑制劑（5-ARIs）等藥物。然而，由於頭暈、姿勢性低血壓、射精功能異常及性功能障礙等不良反應，這些藥物的五年停藥率高達 60% 至 90%。

健永生技正專注於解決此未滿足之醫療需求。在積極與國際製藥公司及產業夥伴洽談之際，公司依然堅守創新與全球專利佈局的核心策略。此外，公司已在台灣地區及美國針對其 BPH 候選新藥 Botreso® (API-1) 進行了四項第三期臨床試驗，並有超過 200 位泌尿專科醫師參與研究。Jyong Biotech 董事長郭富鳳親自帶領研究團隊二十多年，她表示：「全球人口老化已是不可逆的趨勢，BPH 患者數量將持續快速增加。我們始終堅定於科學實證與創新研發的承諾，致力為患者提供更安全、適合長期使用的治療選擇，同時不斷探索策略性途徑，將自主研發的植物新藥推向全球市場。」

截至本新聞稿發布之日，Botreso® 仍為研究中之候選新藥，尚未在任何司法管轄區獲得商業化核准。健永生技將遵守適用的法規揭露義務，並及時、準確且完整地提供有關重大發展的最新資訊。

關於健永生技股份有限公司 (Jyong Biotech Ltd.)

總部位於台灣地區的健永生技股份有限公司是一家以科學為驅動的生技公司，致力於研發和商業化創新且具差異化的植物源新藥，主要專注於泌尿系統疾病的治療，初期重點聚焦於美國、歐盟和亞洲市場。自 2002 年成立以來，公司已建構起涵蓋藥物開發所有關鍵環節的綜合能力，包括早期藥物探索與開發、藥理學、毒理學、臨床試驗、法規事務、生產製造及商業化。憑藉強大的研發實力和專有平台，公司持續開發一系列植物源候選藥物，包括其主要的植物源候選藥物 BOTRESO® 、另一款處於臨床階段的植物源候選藥物，以及其他處於臨床前階段的植物源候選藥物。公司致力於開發和供應一流的創新藥物以滿足客戶的健康需求，並力求成為備受公眾尊崇、極具價值的企業組織。

更多資訊，請造訪：https://www.jyongbio.com/, https://jyongir.com/。

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