健永生技於BIO 2026國際生技大會展示植物新藥產品組合

臺北2026年7月3日 /美通社/ -- 健永生技股份有限公司（Nasdaq: MENS）（以下簡稱「本公司」或「健永生技」），一家以科學為導向、致力於創新植物源新藥開發與商業化的生物科技企業，今日宣布參展於2026年6月22日至6月25日在美國加州聖地牙哥舉行的 BIO 北美生物科技展（BIO International Convention，簡稱 BIO 2026） 。健永生技已連續十多年參與此盛會，從未缺席，本次再度於台灣館設置展位 。参展期间，公司与全球制药企业、投资机构及行业合作伙伴进行了深入交流，并向他们展示公司及资产。

在大會期間，健永生技向國際製藥企业展示了其候選植物新藥Botreso® (API-1) ，同時持續推進全球授權的相關洽談。針對良性攝護腺肥大（BPH）及下泌尿道症狀（LUTS），公司已在美國與台灣針對 Botreso® 進行了四項第三期臨床試驗。公司深信，憑藉其經過驗證的安全性、耐受性與臨床表現，植物新藥能為長期治療需求提供極具吸引力的潛在解決方案。

在全球人口高齡化與肥胖率上升的推動下，良性攝護腺肥大（BPH）與下泌尿道症狀（LUTS）市場持續擴張。根據《全球疾病負擔》（GBD 2021）研究與《BMC泌尿科學》（BMC Urology）期刊的數據指出，2021年至2035年間，BPH患者人數預計將成長 35% 至 40%。

為把握此市場契機，健永生技正加速新藥查驗登記（NDA）的準備工作與全球授權計畫。憑藉初步的授權協議以及與多家製藥夥伴的積極洽談，公司期望透過區域授權與策略聯盟，加速推動美國、歐洲及亞洲等主要市場的商業化進程。

回顧此次展會，健永生技董事長郭富鳳女士表示：「能在 BIO 2026 上有機會與國際製藥公司會面，是邁向全球市場的重要一步 。在致力於臨床試驗和科學實證的指引下，我們專注於開發兼具安全性和有效性的植物新藥 。我們希望為全球患者提供額外的治療選擇，並為植物藥領域的發展做出貢獻 。」

健永生技將繼續透過技術授權、共同開發和區域合作夥伴關係推進其全球發展戰略 。

截至本新聞稿發布之日，Botreso® 及 PCP 仍為研發階段的候選新藥，尚未在任何司法管轄區獲得商業化上市批准 。健永生技將遵守適用的法規披露義務，並及時、準確且完整地更新重大進展 。

關於健永生技股份有限公司 (Jyong Biotech Ltd.)

總部位於台灣的健永生技股份有限公司是一家以科學為導向的生物科技公司，致力於開發和商業化創新且具差異化的新藥（植物源），主要專注於泌尿系統疾病治療，初期聚焦於美國、歐盟和亞洲市場 。自2002年成立以來，本公司已建立涵蓋藥物開發所有關鍵職能的整合能力，包括早期藥物發現與開發、藥理學、毒理學、臨床試驗、法規事務、製造及商業化 。憑藉強大的研發實力和專有平台，本公司正在開發一系列植物新藥候選物，包括其主要植物新藥候選物 BOTRESO®、另一款處於臨床階段的植物新藥候選物，以及其他處於臨床前階段的植物新藥候選物 。本公司致力於開發並提供一流的創新藥物以滿足客戶的健康需求，旨在成為一個深受大眾尊敬且具價值的商業組織 。

欲了解更多資訊，請訪問：https://jyongir.com/ 。

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