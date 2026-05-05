億仕登精密系統獲 CE 認證 將首度參展 SEMICON SEA

在市場布局方面，億仕登精密系統將於2026年5月在母公司新加坡億仕登控股集團（ISDN Holdings）帶領下參與SEMICON SEA 2026，此為其首次於海外參與半導體產業展會。

億仕登精密系統指出，本次展出內容將包含線性馬達及高精密模組產品，應用範圍涵蓋半導體設備、雷射加工與光學檢測。其線性馬達產品可支援高速運動與精密定位，並可與國際主流驅動與控制品牌整合應用於多軸設備架構。此外，公司亦提供客製化機電整合設計服務，依據客戶需求開發運動控制系統。

資誠預期至 2030 年，全球半導體設備支出將以年均 7% 以上成長，其中逾七成投資集中於亞洲。在此產業發展趨勢下，隨著亞洲持續為半導體製造重心，以及新加坡與馬來西亞在封裝測試及相關供應鏈中扮演重要角色，億仕登精密系統結合母公司於當地的營運基礎，持續拓展區域服務能量。

該公司表示，未來將在既有產品基礎上，持續推進技術開發與應用整合，並拓展海外市場合作機會。

新加坡億仕登控股集團 (SGX: I07) 自1987年成立以來，深耕工業自動化領域近40年，憑藉深厚的運動控制與專業工程實力，在東南亞建立堅實市場地位，旗下近百家子公司遍布亞洲，成功攜手萬家客戶完成無數大型自動化專案。

億仕登精密系統（ISDN Precision System）在台研發、生產線性馬達、高精密平台，為高精密產業提供專案導向的機電整合設計服務。從亞洲核心出發，迅速開展國際網絡，精準服務國內外每一位客戶。

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SOURCE 億仕登精密系統