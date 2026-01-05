博帝科技於 CES 2026 展現次世代效能：發表全新 DDR5 記憶體與 PCIe Gen5 儲存解決方案

拉斯維加斯2026年1月5日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案領導品牌博帝科技 (Patriot Memory) 將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行的 CES 2026 展會中，揭曉其最新的技術突破。

憑藉數十年的研發專業經驗，Patriot 博帝科技在 CES 2026 的展示重點將聚焦於次世代 DDR5 記憶體與 PCIe Gen5 儲存技術。這些產品專為電腦硬體愛好者、電競玩家及專業用戶量身打造。Patriot 將同步展出旗下 Patriot 與 Viper Gaming 兩大品牌的創新產品，涵蓋記憶體與儲存領域。