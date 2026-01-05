博帝科技於 CES 2026 展現次世代效能：發表全新 DDR5 記憶體與 PCIe Gen5 儲存解決方案

新聞提供者博帝科技
05 1月, 2026, 16:45 CST
拉斯維加斯2026年1月5日 /美通社/ -- 全球高效能記憶體與儲存解決方案領導品牌博帝科技 (Patriot Memory) 將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日在內華達州拉斯維加斯舉行的 CES 2026 展會中，揭曉其最新的技術突破。
憑藉數十年的研發專業經驗，Patriot 博帝科技在 CES 2026 的展示重點將聚焦於次世代 DDR5 記憶體與 PCIe Gen5 儲存技術。這些產品專為電腦硬體愛好者、電競玩家及專業用戶量身打造。Patriot 將同步展出旗下 Patriot 與 Viper Gaming 兩大品牌的創新產品，涵蓋記憶體與儲存領域。
次世代 DDR5 記憶體
- Viper Xtreme 5 Aurum Edition DDR5：此系列代表了 Patriot 對 DDR5 設計理念的巔峰追求，結合了頂級效能與精緻美學。Aurum Edition 專為高頻穩定性設計，提供高達 8000MT/s 的速度與 64GB 的容量，並搭配精密打造的頂級散熱片。
- Viper Elite 5 Ultra DDR5：專為 Intel® Core™ Ultra 平台優化，針對次世代 Intel 架構進行調校。此系列提供高達 8000MT/s 的速度與 96GB 的容量，為追求平台相容性、效率與穩定性的玩家提供卓越的解決方案。
- Viper Steel 5 DDR5：此系列重返 CES 陣容，在效能、容量與簡約的工業設計之間取得平衡。支援高達 8600MT/s 的速度與 128GB 的容量，適合需要高擴充性與可靠性的高效能系統。
- 新一代原型模組 (New Model Prototype)：Patriot 同時展出一款突破性的 DDR5 原型，展示速度已超過 10,000MT/s。此原型體現了 Patriot 對於領先平台的相容性、極限效能目標及前瞻性工業設計的持續開發。
PCIe Gen5 SSD 與快閃儲存創新
Patriot 博帝科技亦於 CES 展示其最新 PCIe Gen5 SSD 產品線，包含 PV593、PV563 以及 PV563H。
- 旗艦級 PV593：提供高達 14,000MB/s 的連續讀取速度與 13,000MB/s 的寫入速度，容量最高達 4TB。PV593 配備石墨烯散熱片，為目前 Patriot 最高階的 Gen5 SSD，鎖定追求極致速度的專業人士。
- PV563：同樣配備石墨烯散熱片，採用核心 Gen5 架構，提供高達 14,000MB/s 讀取與 11,000MB/s 寫入的循序效能，容量最高達 4TB。
- PV563H 散熱器版：同屬 PV563 系列，提供高達 14,000MB/s 讀取與 11,000MB/s 寫入的循序效能，且針對需要強化熱能管理的用戶，提供預裝鋁製鰭片散熱器，確保在嚴苛的工作負載下維持穩定的 Gen5 效能。
對效能與創新的承諾
Patriot Memory 銷售副總裁 Les Henry 表示：「CES 2026 是展示博帝科技如何隨次世代運算演進的重要平台。從 Aurum Edition DDR5 到不斷擴展的 Gen5 SSD 家族，我們最新的產品反映了對效能、相容性及以使用者為中心設計的堅持。」
歡迎在 CES 2026 與 Patriot 見面
CES 與會者受邀於 2026 年 1 月 6 日至 9 日期間，蒞臨位於拉斯維加斯的展位體驗最新記憶體與儲存技術 。
- 地點：Bellagio Hotel & Casino (Suite 31032, 3600 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 89109)
SOURCE 博帝科技
分享這篇文章