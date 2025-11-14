Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 突破效能天花板 勇奪 13,211 MT/s DDR5 世界紀錄

新聞提供者博帝科技
台北 2025年11月14日 /美通社/ -- 全球高性能記憶體和儲存解決方案領導品牌 Patriot Memory 博帝科技宣布其旗艦產品 Viper Xtreme 5 DDR5 DRAM 創下成就里程碑，其記憶體速度刷新世界紀錄，成為歷史上首個突破 13,200 MT/s 障礙的品牌。
專業超頻玩家 AiMax 在調校專家 Brian (又名 "Chew") 的協助下，使用 Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 記憶體模組，搭配 Intel Core Ultra 7 265K 處理器和 GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon Ice 主機板，在液態氮冷卻下，成功達到經驗證的 6605.7 MHz (13,211.4 MT/s) 極限速度。此分數現已在全球知名的 HWBOT.org 平台上位居榜首，充分展現了 Patriot 卓越的研發技術和不斷突破性能界限的決心。
驗證極致效能
此項新的世界紀錄鞏固了 Viper Xtreme 5 作為 全球最快 DDR5 記憶體 的地位，證明了其在極高頻率下無與倫比的訊號完整性、穩定性和強大能力。Xtreme 5 系列的每個組件——從 PCB 設計到 IC 篩選——都是為追求極限超頻效能的競技愛好者和專業人士精心打造。
Patriot Memory 銷售副總裁 Les Henry 表示：「打破記憶體頻率世界紀錄是一項令人驕傲的壯舉，它驗證了 Viper Xtreme 5 系列背後厚實的研發和設計理念。這個里程碑不僅僅是一個數字，更是我們對卓越性能承諾的證明，讓我們的客戶深信他們投資的是目前市場上最具實力的記憶體。」
產品供貨
屢獲殊榮的 Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 系列現已透過授權經銷商和全球領先的電子商務零售商，提供多種速度和容量的產品。
