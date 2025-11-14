Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 突破效能天花板 勇奪 13,211 MT/s DDR5 世界紀錄

驗證極致效能

此項新的世界紀錄鞏固了 Viper Xtreme 5 作為 全球最快 DDR5 記憶體 的地位，證明了其在極高頻率下無與倫比的訊號完整性、穩定性和強大能力。Xtreme 5 系列的每個組件——從 PCB 設計到 IC 篩選——都是為追求極限超頻效能的競技愛好者和專業人士精心打造。

Patriot Memory 銷售副總裁 Les Henry 表示：「打破記憶體頻率世界紀錄是一項令人驕傲的壯舉，它驗證了 Viper Xtreme 5 系列背後厚實的研發和設計理念。這個里程碑不僅僅是一個數字，更是我們對卓越性能承諾的證明，讓我們的客戶深信他們投資的是目前市場上最具實力的記憶體。」

產品供貨

屢獲殊榮的 Patriot Viper Xtreme 5 DDR5 系列現已透過授權經銷商和全球領先的電子商務零售商，提供多種速度和容量的產品。

資源連結

