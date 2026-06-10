沃特世推出集熱分析、逸出氣體分析和電化學分析功能於一體的 Coin Cell 差示掃描量熱儀（DSC），助力推動電池安全研究

新聞摘要：

將熱流、逸出氣體和電化學分析整合於單次實驗中，實現對熱失控現象的早期洞察。

獨特的全電池測試設計免去了拆解電池的步驟，將樣品製備時間縮短了 90% 以上。

業界翹楚的 Coin Cell DSC 檢測溫度涵蓋 –80 到 600 ℃，有助於電池開發與品質保證/品質管制 (QA/QC)。

美國麻薩諸塞州米爾福德2026年6月10日 /美通社/ -- 沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）今天宣布推出專為變革電池安全測試而設計的 Waters™ TA Instruments™ Coin Cell 差示掃描量熱儀（DSC）。這款儀器專為電池研發人員量身打造，可直接測試全組裝鈕扣電池，省去繁瑣的前處理步驟，同時提供更快、更全面的安全與性能表徵數據。

Coin Cell DSC 是目前市場上少有的能夠實現多維數據採集的商用差示掃描量熱儀1，可在執行全電池熱分析的同時，並行測量逸出氣體與電化學性能。透過整合電壓監測及充放電功能，研究人員可直接建立熱行為與電化學行為之間的關聯，從而更早獲得關於熱失控和電池失效的洞察。此外，該系統還可與質譜儀 (MS)、傅立葉轉換紅外光譜儀 (FTIR) 或氣相層析-質譜系統 (GC-MS) 聯用，直接分析逸出氣體成分。

Waters TA Instruments Coin Cell 差示掃描量熱儀（DSC）

沃特世公司材料科學事業部研發與產品解決方案副總裁 Yu Cheng 表示： 「Coin Cell DSC 是電池熱分析領域的一項重大突破。並行採集熱分析、逸出氣體及電化學數據，不僅顯著提升測試效率，更能在研發早期階段精準關聯同一樣品多個維度的數據，獲取更深入的見解。得益於寬泛的測試溫度範圍與精簡的工作流程，該系統能降低實驗複雜程度，在性能方面也優於現有測試方案。」

Coin Cell DSC 採用獨特的膠囊式設計，省去了拆解電池這一耗時的操作步驟，平均樣品製備時間縮短了 90% 以上2。這種設計在有效保護樣品完整性的同時，大幅加快了數據獲取速度。

這款全新系統兼具出眾的溫度性能、高效的工作流程與多維數據採集功能，重新定義了電池熱分析的性能技術標準。Coin Cell DSC 的測試溫度範圍涵蓋 –80 至 600 ℃3, 4，屬業界前列水平，可全方位表徵電池的低溫與高溫行為，拓展未來在研發和品質保證/品質管制 (QA/QC) 中的應用。

芝加哥大學普利茲克分子工程學院教授、儲能研究聯盟 (ESRA) 負責人 Shirley Meng 表示： 「長期以來，電池產業亟需一種有效的解決方案來彌合材料熱分析與全電池 DSC 測試之間的鴻溝。這項技術能夠整合逸出氣體分析與電化學數據，實現了對全電池熱穩定性的綜合評估 — 這對於推動早期電池安全性研究至關重要。」

絕熱加速量熱儀 (ARC) 等傳統電池安全測試技術通常應用於研發後期階段，並且要求電池達到一定的尺寸規格、需要專用設施、實驗耗時較長。相比之下，Coin Cell DSC 可在研發早期階段直接測試完整鈕扣電池，可顯著縮短測試用時，進而簡化研發流程、降低研發風險。

Waters TA Instruments Coin Cell DSC 現已開放訂購，預計於 2026 年 8 月起正式出貨。

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沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）在全球生命科學與診斷領域居於前列，致力於透過分析技術、資訊學及服務加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學和生物學領域的深厚科學專長。我們與全球客戶攜手合作，旨在推動高品質藥物的上市、保障食品和水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素耐藥性防治改善病患健康。憑藉不懈創新的共同文化，全球約 16,000 名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。

參考資料：

基於截至 2026 年 5 月 27 日對市場上 26 款商用 DSC 的內部評估。來源：內部數據。 基於一項內部研究：對比六名採用傳統樣品製備方法的使用者與六名採用 Coin Cell DSC 樣品製備方法的使用者。來源：內部數據。 Waters TA Instruments Coin Cell DSC 產品簡介。來源：內部數據。 基於截至 2026 年 5 月 27 日對市場上 3 款測試完整鈕扣電池的 DSC 進行的內部評估。來源：內部數據。

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錢潔（Jackie Qian）

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SOURCE Waters Corporation