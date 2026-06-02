沃特世重磅推出 Cyclic IMS P20 質譜儀，樹立結構生物學與空間組學研究新標竿

新聞摘要

MS/MS 靈敏度提升逾 10 倍，結合多循環環形離子遷移譜（Cyclic™ IMS），可揭示細微的生物學差異，更早辨識疾病訊號，突破既有檢測限制 1 。

。 質量範圍上限擴展逾 50%，搭配完整的結構分析工具，助力新一代生物治療藥物開發 2 。

。 整合 MALDI XS 與 DESI XS 成像離子源，結合高解析度離子遷移技術，可全面呈現組織中分子影像，深入探索疾病在細胞層級的發生機制3。

美國麻州米爾福德2026年6月2日 /美通社/ -- 在第 74 屆美國質譜年會（ASMS）上，沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）隆重推出 Waters™ Cyclic™ IMS P20 高解析質譜儀，專為結構生物學與空間組學研究而設計，協助科學家更清晰洞察生物本質，並加速研究成果轉化。該儀器將環形離子遷移質譜技術與增強型碎裂、電離及成像模式深度融合，不僅設計新穎、功能強大，更能為疾病訊號的早期檢測提供可靠科學依據，廣泛應用於蛋白質錯誤摺疊、翻譯後修飾等研究場景。系統搭載全譜分子成像功能，可在單次實驗中呈現出色的可視化效果，突破既有技術限制，加速藥物研發進程，協助科研人員深入解析複雜的生物機制。

沃特世分析科學事業部液相層析–質譜副總裁暨總經理 James Hallam 表示：「沃特世深知，先進的結構生物學與空間組學工具，是推動治療藥物取得突破性成果的關鍵。憑藉強大的多維功能整合，Cyclic IMS P20 質譜儀能以全新視角揭示分子細微差異，提升科研人員對疾病驅動機制的認知，並有力推動新一代藥物的發現。」

Waters Cyclic IMS P20 質譜儀結合多循環離子遷移譜技術與增強型碎裂、電離及成像模式，能夠揭示細微的生物學差異，實現對疾病訊號更早、更精確、過去難以達成的檢測。

隨著研究人員不斷探索更大、異質性更高的治療靶點，分析工作流程對靈敏度、結構解析度與方法易用性的需求也日益提升。Cyclic IMS P20 質譜儀正是為此而生：與上一代產品相比，Cyclic IMS P20 質譜儀 MS/MS 靈敏度提升逾 10 倍2，質量範圍上限擴展超過 50%，突破 100 kDa3。它同時提供多種互補的結構探測方法，包括串聯離子遷移譜（IMSn）、電子捕獲解離（ECD）、表面誘導解離（SID）及碰撞誘導去摺疊（CIU），在單一平台上提供全面的空間與結構分子視圖。

倫敦大學學院結構與分子生物學研究所質譜學教授 Kostas Thalassinos 博士指出：「我們專注於研究驅動人類疾病的蛋白質錯誤摺疊現象，這類蛋白質的表徵極具挑戰。透過 Cyclic IMS P20 的先進功能，我們能針對第二型糖尿病發病機制中涉及的一種低豐度分子進行複雜的串聯離子遷移實驗。新功能帶來的靈敏度提升非常顯著，分析效率可望提升一個數量級，讓我們能更仔細探查這些關鍵低豐度物質，對揭示疾病機制至關重要。」

此外，Cyclic IMS P20 質譜儀將 MALDI 與 DESI 成像源整合於同一系統，並與先進的多循環環形離子遷移分離技術結合，協助研究人員直接從樣本中獲取更多、更清晰的資訊。此創新技術拓展了小分子、脂質、胜肽與蛋白質的檢測範圍，並能分離同分異構體與立體異構化合物。系統同時提供多維度見解，揭示分子組成與組織微環境的關聯，支持直接使用組織樣本鑑定生物標誌物，為脂質組學、藥物與代謝物定位、轉譯研究等提供更具可信度的數據。

沃特世 Cyclic IMS P20 質譜儀將於 2026 年 ASMS 大會正式亮相。欲了解更多資訊或預約產品展示，請造訪產品頁面。

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Waters 與 Cyclic 為沃特世公司或其附屬公司的商標。其他所有商標均屬各自擁有者所有。

關於沃特世公司

沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）在全球生命科學與診斷領域居於領先地位，致力於透過分析技術、資訊學及服務，加速前沿科學的惠益。我們專注於受監管的高通量檢測領域，創新產品組合融合了化學、物理學與生物學的深厚專業。我們與全球客戶攜手合作，推動高品質藥物上市、保障食品與水的安全，並透過早期疾病檢測、常規感染管理及抗生素抗藥性防治改善病患健康。憑藉不懈創新的共同文化，全球約 16,000 名滿懷熱忱的員工將科學挑戰轉化為造福全球的突破性成果。

參考資料

組織中成像模式的效能與離子遷移分離示例；基於沃特世內部測試，相關實驗方案與樣品細節存檔。 MS/MS 靈敏度提升可達 10 倍（Cyclic IMS P20 與上一代儀器相比）；基於沃特世內部測試；相關實驗方案與樣品細節存檔。 質量範圍上限擴展超過 50%；結合代表性分析物；基於沃特世內部測試；詳見 Cyclic IMS P20 規格說明書。

聯絡方式

錢潔（Jackie Qian）

沃特世公司

電話：86 21 6156 2644

Email: [email protected]

SOURCE Waters Corporation