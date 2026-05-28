普安科技將於 COMPUTEX 2026 展示從邊緣到雲端的新世代 AI 基礎架構

新聞提供者

Infortrend Technology

28 5月, 2026, 09:13 CST

新北市2026年5月28日 /美通社/ -- 企業級資料儲存及 AI 解決方案專家普安科技（Infortrend），今日宣布，將於台北國際電腦展 (COMPUTEX) 展示新世代基礎架構，從邊緣 AI 到企業雲，全方位支援 AI 及資料密集型工作負載。

6月2日至5日，普安科技將在 J0306 展位展示多項整合式解決方案，協助企業簡化部署、最大化運算與儲存效能、以及優化 GPU 資源利用率。此次展示將涵蓋完整 AI 與企業級工作負載基礎設施：

Infortrend presents AI, edge computing, and enterprise cloud solutions at COMPUTEX 2026.
Infortrend presents AI, edge computing, and enterprise cloud solutions at COMPUTEX 2026.

分散式環境的邊緣運算

  • 邊緣運算平台 — 專為邊緣 AI 應用打造的解決方案，將 AI 推論、即時分析和智慧自動化直接部署於資料產生處，讓企業無需將所有資料回傳至資料中心，可即時掌握狀況並快速回應。產品提供裸機伺服器模式，亦可選擇軟硬體預先整合的平台方案，支援三種部署模式：單機邊緣運算高可用（HA）邊緣運算，以及高階邊緣運算（叢集），滿足不同營運規模或韌性需求。

資料中心企業私有雲

  • 企業雲平台 — 整合型雲端平台，結合了高效能運算、GPU 加速和預先整合的軟體平台。可降低基礎設施的複雜度，並支援高可用性和快速擴展，以滿足高負載 AI 訓練、大數據分析和高效能運算（HPC）。

AI 和 HPC 的高效能儲存

普安科技產品企劃部資深經理李金溪表示：「AI 不再侷限於資料中心，它正在延伸至每一個工廠、每一家零售門市、每一處十字路口、每一所醫院。未來十年，真正具備競爭力的企業，將是那些能夠在整個網路架構中無縫部署 AI 的企業，無論是遠端據點的單一邊緣節點，或是多 PB 等級的企業叢集。普安科技致力於將這樣的願景化為現實，打造能夠因應現代 AI 工作負載需求的智慧基礎架構。我們誠摯邀請全球夥伴於 COMPUTEX 體驗這個未來。」

歡迎蒞臨 COMPUTEX 普安科技展位，探索 AI、高效能運算、企業 IT 與多媒體後期製作等應用場景，並透過現場展示，了解普安科技解決方案如何在基礎架構各層面提升效能與運行效率。

關於普安科技

普安科技股份有限公司（股票代號：2495）創立於1993年，致力於研發並生產儲存解決方案，所有產品均自行設計、測試並製造，不僅效能與擴充性皆符合最新標準、資料服務簡單好用，還有專屬的售後支援，服務超值、無人能比。更多資訊，請參考普安網站：www.infortrend.com/taiwan/

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