普安科技將於 COMPUTEX 2026 展示從邊緣到雲端的新世代 AI 基礎架構

分散式環境的邊緣運算

邊緣運算平台 — 專為邊緣 AI 應用打造的解決方案，將 AI 推論、即時分析和智慧自動化直接部署於資料產生處，讓企業無需將所有資料回傳至資料中心，可即時掌握狀況並快速回應。產品提供裸機伺服器模式，亦可選擇軟硬體預先整合的平台方案，支援三種部署模式：單機邊緣運算、高可用（HA）邊緣運算，以及高階邊緣運算（叢集），滿足不同營運規模或韌性需求。

資料中心企業私有雲

企業雲平台 — 整合型雲端平台，結合了高效能運算、GPU 加速和預先整合的軟體平台。可降低基礎設施的複雜度，並支援高可用性和快速擴展，以滿足高負載 AI 訓練、大數據分析和高效能運算（HPC）。

AI 和 HPC 的高效能儲存

普安科技產品企劃部資深經理李金溪表示：「AI 不再侷限於資料中心，它正在延伸至每一個工廠、每一家零售門市、每一處十字路口、每一所醫院。未來十年，真正具備競爭力的企業，將是那些能夠在整個網路架構中無縫部署 AI 的企業，無論是遠端據點的單一邊緣節點，或是多 PB 等級的企業叢集。普安科技致力於將這樣的願景化為現實，打造能夠因應現代 AI 工作負載需求的智慧基礎架構。我們誠摯邀請全球夥伴於 COMPUTEX 體驗這個未來。」

歡迎蒞臨 COMPUTEX 普安科技展位，探索 AI、高效能運算、企業 IT 與多媒體後期製作等應用場景，並透過現場展示，了解普安科技解決方案如何在基礎架構各層面提升效能與運行效率。

關於普安科技

普安科技股份有限公司（股票代號：2495）創立於1993年，致力於研發並生產儲存解決方案，所有產品均自行設計、測試並製造，不僅效能與擴充性皆符合最新標準、資料服務簡單好用，還有專屬的售後支援，服務超值、無人能比。更多資訊，請參考普安網站：www.infortrend.com/taiwan/。

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SOURCE Infortrend Technology