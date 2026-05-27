Infortrend présentera l'infrastructure d'IA de nouvelle génération, de la périphérie au cloud, à COMPUTEX 2026

TAIPEI, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui qu'il dévoilerait une infrastructure de nouvelle génération à COMPUTEX Taipei pour alimenter l'IA et les charges de travail intensives en données, de la périphérie intelligente au cloud d'entreprise.

Infortrend presents AI, edge computing, and enterprise cloud solutions at COMPUTEX 2026.

Du 2 au 5 juin, au stand J0306, Infortrend présentera des solutions intégrées conçues pour simplifier le déploiement, maximiser les performances de calcul et de stockage et optimiser l'utilisation des GPU. La vitrine met en avant une infrastructure couvrant tout le spectre de l'IA et des charges de travail d'entreprise :

Informatique en périphérie pour les environnements distribués

Plateforme d'informatique en périphérie - Une solution spécialement conçue pour apporter l'inférence IA, l'analyse en temps réel et l'automatisation intelligente directement là où les données sont générées, permettant aux organisations d'agir sur les informations au moment où elles sont importantes, sans tout acheminer par le centre de données. La plateforme prend en charge trois modes de déploiement flexibles - Standalone Edge, High Availability (HA) Edge, et Advanced Edge (cluster) - pour répondre à toutes les exigences en matière d'échelle opérationnelle ou de résilience.

Cloud privé pour les centres de données

Plateforme cloud d'entreprise - Une plateforme cloud entièrement intégrée qui allie calcul de haute performance, accélération GPU et pile logicielle préinstallée. Elle réduit la complexité de l'infrastructure et permet une haute disponibilité et une évolutivité rapide pour prendre en charge les charges de travail exigeantes en matière d'entraînement de l'IA, d'analyse des big data et de HPC.

Stockage haute performance pour l'IA et le HPC

EonStor GS 5000U -- Stockage NVMe U.2 de niveau entreprise offrant un débit de 125 Go/s et 2,4 millions d'IOPS, accélérant l'entraînement et l'inférence de l'IA.

-- Stockage NVMe U.2 de niveau entreprise offrant un débit de 125 Go/s et 2,4 millions d'IOPS, accélérant l'entraînement et l'inférence de l'IA. EonStor GSx 5000 -- Solution de stockage de fichiers parallèle à haute densité capable d'agréger le débit de jusqu'à 10 appliances GSx, permettant un accès simultané aux ensembles de données pour l'entraînement intensif à l'IA et les charges de travail HPC.

« L'intelligence n'est plus une capacité réservée au centre de données - elle s'étend à chaque usine, à chaque magasin de détail, à chaque carrefour et à chaque hôpital. Les organisations qui domineront la prochaine décennie sont celles qui peuvent déployer l'IA de manière transparente en tout point du réseau, depuis un simple nœud de périphérie sur un site distant jusqu'à un cluster d'entreprise de plusieurs pétaoctets. Chez Infortrend, notre mission consiste à faire de cette vision une réalité en fournissant une infrastructure aussi intelligente que les charges de travail qu'elle exécute. À COMPUTEX, nous invitons le monde à voir à quoi ressemble cet avenir aujourd'hui », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend.

Rendez visite à Infortrend à COMPUTEX pour explorer les cas d'utilisation de l'IA, du HPC, de l'informatique d'entreprise et de la post-production de médias, avec des démonstrations en direct illustrant comment les solutions Infortrend stimulent la performance et l'efficacité à chaque couche de la pile d'infrastructure.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) met au point et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage performant et évolutif, conforme aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, une assistance après-vente personnalisée et un rapport qualité-prix incomparable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com.

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

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