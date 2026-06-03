永擎電子於 COMPUTEX 2026 發表搭載 NVIDIA Vera CPU 新世代 AI 基礎架構

隨著 AI 產業的發展重心從單純追求模型規模擴展，進一步邁向 Agentic AI 時代，整體產業正經歷根本性的轉變。這種從「人與 AI 對話」進化到「AI 與 AI 協作」的新模式，使 CPU 執行能力成為關鍵效能瓶頸。

為掌握新一波 AI 運算發展趨勢，永擎電子推出搭載 NVIDIA Vera CPU 的 2UXGM-VERA2 系統。NVIDIA Vera 是專為 AI 時代打造的新世代處理器，整合 NVIDIA Olympus CPU 核心、高頻寬 LPDDR5X 記憶體以及 低延遲NVIDIA Scalable Coherency Fabric。相較傳統 CPU 架構，Vera 可將複雜的Agentic AI 與強化學習(Reinforcement Learning)工作負載執行效率提升最高 50%。

永擎電子總經理沙韋旭表示：「NVIDIA Vera 將成為 AI 時代的核心 CPU，加速 AI Factory 的運作效率。面對快速成長的 AI 運算需求，永擎電子正規劃完整的 NVIDIA Vera 產品布局，涵蓋獨立 CPU 伺服器，以及整合 NVIDIA HGX Vera Rubin NVL8 的擴展型 AI 伺服器，全面滿足各類 AI Factory 與資料中心部署需求。」

AI 產業正邁入全新階段，系統不再只是生成回應，而是能夠自主執行行動。面對快速成長的 Agentic AI 運算需求，永擎電子積極規劃NVIDIA Vera產品布局，涵蓋獨立CPU伺服器、整合 NVIDIA HGX Vera Rubin NVL8 的擴展型AI伺服器及機櫃級解決方案。透過新一代 AI 伺服器平台，永擎電子期待協助客戶加速 AI 應用落地，共同推動 AI 工廠與資料中心的發展。

從資料中心到邊緣端 驅動 AI 運算全面升級

COMPUTEX 2026 展會期間，永擎電子同步展示結合生態系夥伴液冷技術的新世代 AI 伺服器平台，展現高密度 AI 運算環境下的散熱創新能力。展區焦點之一為搭載 NVIDIA Vera Rubin NVL72 的 AI 平台，透過雙機櫃寬度液對氣(Liquid-to-Air)冷卻液分配單元(CDU)實現高效散熱。此外，永擎電子亦展出多款 NVIDIA HGX Rubin NVL8 液冷系統，包括2U16X-GNR2/DLC 全液冷 AI 伺服器與5U16X-GNR2/DLC 混合式液冷 AI 平台。

其中，5U16X-GNR2/DLC透過 CPU 與 GPU 液冷設計搭配優化風流架構，讓系統可靈活選配記憶體及硬碟等元件。現場亦展示搭配 In-Row CDU 的機櫃級液冷解決方案，協助企業建構高密度 AI 基礎設施。

MGX 平台全面布局企業與邊緣 AI 應用

除了機櫃級 AI 基礎架構解決方案外，永擎電子亦展示完整 NVIDIA MGX 架構伺服器產品組合，滿足企業級 AI 與邊緣運算環境部署需求。其中包括支援最高八張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU 的 6UXGM-GNR2/DLC，採用液冷散熱設計，可加速企業 AI、生成式 AI 與視覺運算(Visual Computing)等工作負載；同時展出專為推論雲端(Inference Cloud)環境打造的 4UXGM-GNR2 CX8 NVIDIA RTX PRO Server 平台，提供高效能 AI 推論能力，滿足大型語言模型(LLM)與企業 AI 服務部署需求。

從資料中心延伸至產業邊緣應用，永擎電子亦展示基於 NVIDIA IGX Thor 平台打造的 2UXGI-Thor，聚焦實體 AI(Physical AI)應用，支援即時感測器資料處理(Real-Time Sensor Processing)與功能安全(Functional Safety)需求，可廣泛應用於新一代自主機器人及智慧醫療等場域。

永擎電子誠摯邀請全球客戶與產業夥伴蒞臨 COMPUTEX 2026 南港展覽館二館 R0514 攤位，深入了解最新 AI 平台技術，探索從邊緣到雲端的完整 AI 基礎架構解決方案，並現場體驗 Agentic AI 應用展示。

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關於永擎

自2013年，由華擎科技成立的子公司-永擎電子(ASRock Rack Inc.)，以創新設計、研發技術、可靠品質及專業團隊為核心，專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、HPC、雲端與AI邊緣運算等市場。業績持續成長，成功拓展至歐美、亞太與大中華地區，致力提供卓越產品與技術，同時關注永續發展，迎向大數據時代。

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SOURCE 永擎電子股份有限公司