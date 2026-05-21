中美萬泰連奪三年 COMPUTEX Best Choice 大獎！引領醫療 AI 與 3R 永續新紀元

2024年：WMP-22P/24P系列 — 專為疫情防護與行動化設計，具備內建熱插拔電池系統，成功解決醫護人力不足與下鄉視訊看診需求。

2025年：WMP-27T-PIS — 27吋 4K UHD 旗艦機，搭載 Intel 第13代 Core i7 處理器，具備 95% 抑菌效果外殼，重新定義智慧手術。

2026年：WMP-2xU系列 — 「行動醫護智慧工作站」成功突破算力與輕量化瓶頸。搭載最新 Intel Core Ultra AI 平台，提供 22.5 TOPS AI 算力，效能提升 300%，宣告智慧醫療進入 AI 新時代。

AI 算力與 3R 永續的融合

2026 年獲獎的 WMP-2xU 體現了對「AI 算力與 3R 永續」的堅持。在僅 6.8kg 的輕量機身中，透過三顆側邊熱插拔鋰電池實現 12 小時以上不斷電作業。同時，公司落實醫療 ESG 策略，全面導入 Reduce（減量）、Reuse（再利用）、Recycle（回收）設計，採用無鉛無鹵製程及環保紙漿包材。

中美萬泰表示：「三連冠象徵我們在醫療創新的領先。從行動化到高產能 AI 與 ESG，我們將持續作為智慧醫院的核心平台」。

關於中美萬泰

中美萬泰科技成立於 1993 年，總部位於台灣新竹，是專注於醫療與工業運算解決方案的設計與製造領導廠商。其產品組合涵蓋醫療等級觸控電腦、顯示器與周邊設備，以及適用於嚴苛環境的工業級系統。中美萬泰科技服務市場遍及全球智慧醫療、工廠自動化、交通運輸與石化產業，並致力於創新、可靠度與法規遵循，通過 ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001 以及 IECEx、ATEX、C1D2／C2D2 等國際認證。更多資訊請造訪 www.wincomm.com.tw或追蹤中美萬泰 LinkedIn 與 YouTube官方社群頻道。

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