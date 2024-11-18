穎通集團於亞太區美容展 Cosmoprof Asia 2024公佈《2024 港澳香水及家居香氛市場發展趨勢白皮書》

穎通集團（Eternal Group）於 1980 年代在中國香港成立，現已躍居為中國美妝與眼鏡領域領先的全渠道品牌管理公司。集團憑藉敏銳的市場洞察力與開創性的經營策略，過去超過四十年來透過非凡的國際視野，持續引領中港澳三地的時尚生活方式。依托其多元化的品牌矩陣，穎通集團不斷深化在線上線下全渠道品牌解決方案方面的優勢。作為奢侈品牌管理與分銷的領軍者，集團於 2024 年成立的「國際香氛協會 」，致力為業界提供香水及香氛之相關活動，現推出《2024 港澳香水及家居香氛市場發展趨勢白皮書》，務求助業界精準了解消費者的需求，構建更完善且可持續的業務模式，持續追求卓越。

《2024 港澳香水及家居香氛市場發展趨勢白皮書》為穎通集團《2024 中國香水香氛行業白皮書》的延伸版本。首本《中國香水香氛行業白皮書》早於 2020 年出版，並根據年度數據連續五年出版，讓業界能更全面且深入地了解消費者使用香水及香氛之習慣與消費偏好。集團於 2024 年亦首次與香港著名媒體《南華早報》集團旗下的會員平台 COSMART 合作，聯合推出針對「消費者使用香水及家居香氛之習慣與消費偏好」的調查問卷，讓白皮書內容能有效涵蓋港澳地區，展現出集團作為業界翹楚，對香水及家居香氛行業的專注、貢獻與豐富經驗。

港澳地區香水及家居香氛產品市場漸見成熟 超過 9 成人曾購買香水

調查報告共收集了 1063 名受訪者使用香水及家居香氛之習慣、偏好及市場趨勢。以下為部分重點﹕

超過 9 成人曾購買香水：91.56%的受訪者均有使用香水的習慣。

超過8 成人日常使用多於一支香水：60.46%的受訪者會根據心情、場合或季節選擇香水；21.57% 則表示在日常及特別場合會各使用一款；17.97%通常只使用單一香水。

接近 5 成人偏好花香調香水：48.19%的受訪者偏好花香調，其次則是木質香調（21%）、果香調（14.95%）及柑橘香調（11.21%）。

接近 4 成受訪者選擇通過社交媒體，以獲取有關香水的資訊。

超過 3 成受訪者選擇前往實體店購買香水；2 成則使用網上購物平台。

超過 7 成受訪者有使用家居香氛的習慣。

超過 9 成受訪者表示願意嘗試小眾品牌的香水及香氛產品。

是次調研除有助了解市場趨勢，以下為針對港澳地區香水市場的營銷建議及總結﹕

港澳地區的香水消費者對香水已有一定程度的認識。為吸引這一消費群體，品牌可考慮提供多樣化的香水體驗，例如舉辦工作坊、香水品鑑會及香水調香體驗，增強消費者的參與感與品牌忠誠度。

除了推動數位轉型及線上銷售外，品牌應持續提升實體店的競爭力，如定期更新店面設計，以滿足消費者對實體店的新鮮感和獨特體驗的需求

調查顯示，超過一半的消費者對家居香氛及小眾香水品牌持開放態度，這表明這兩個領域擁有巨大的發展潛力，品牌應加強相關產品的推廣和市場布局。

針對社會對環保意識的提升，消費者對產品成分及其對環境的影響愈加關注，促使市場對天然和有機 香氛 產品的需求上升。品牌可推出符合可持續發展標準的產品，如採用可再生資源、無動物測試及可回收包裝等。

產品的需求上升。品牌可推出符合可持續發展標準的產品，如採用可再生資源、無動物測試及可回收包裝等。 針對消費者對香水和 家居 香氛產品的多樣化需求，品牌可開發更全面的產品線，或推出限量版、季節性產品及與知名藝術家合作的聯乘限定系列。

香氛產品的多樣化需求，品牌可開發更全面的產品線，或推出限量版、季節性產品及與知名藝術家合作的聯乘限定系列。 品牌通過數碼化轉型及線上銷售，能有效接觸消費者，以精準定位目標客戶，根據其購物習慣與偏好進行個性化銷售。

然而，港澳地區香水市場亦面臨著大小挑戰。在競爭激烈的市場上，品牌必須不斷創新，以克服品牌忠誠度下降的挑戰，持續提升形象以吸引消費者；而隨著消費者購物偏好的變化，品牌亦需具備敏銳的市場洞察力及靈活性，積極探索全新機會，迎接挑戰，推動品牌持續增長。

下載完整調查報告：

《2024 港澳香水及家居香氛市場發展趨勢白皮書》: http://www.eternal.hk/EternalGroup/WhitePaper/2024_HK-Macau_WhitePaper.pdf

《2024 中國香水香氛行業白皮書》: http://www.eternal.hk/EternalGroup/WhitePaper/2024_China_WhitePaper.pdf

下載更多活動照片:

https://drive.google.com/drive/folders/1fVFflvbFmPAr8wJDbHweSSHENwhUtK1O

關於穎通集團 （Eternal Group）

穎通集團（Eternal Group）於1980年代在中國香港成立，現已躍居為中國美妝與眼鏡領域領先的全渠道品牌管理公司。集團憑藉敏銳的市場洞察力與開創性的經營策略，過去超過四十年來透過非凡的國際視野，持續引領中國內地、香港及澳門的時尚生活方式。依托其多元化的品牌矩陣，穎通集團不斷深化在線上線下全渠道品牌解決方案方面的優勢。作為奢侈品牌管理與分銷的領軍者，我們致力於構建更加完善且可持續的業務模式，持續追求卓越。為精準滿足消費者的需求與嚮往，我們精心打造自有品牌的美容與眼鏡產品，為市場注入嶄新視角。

關於「國際香氛協會」

成立於 2024 年的國際香氛協會由 Eternal Group 創辦。致力於豐富香氛藝術和文化，培育大眾對香氛與藝術、歷史和創新的鑑賞力。透過香氛的影響力，促進多元文化中的包容性和凝聚力，並秉承引領者和推動者的角色，激勵社會變革和共融，跨越文化壁壘，以熱情擁抱香氣。

SOURCE Eternal Group