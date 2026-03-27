合規代幣化證券產品矩陣再擴充 EX.IO持續引領RWA市場

香港2026年3月27日 /美通社/ -- 領先的香港合規持牌虛擬資產交易平台 EX.IO宣布，於平台財富頻道正式上架三款全新合規代幣化證券產品，底層資產涵蓋債券基金、短期流動性票據及美國國庫券，相關資產管理方分別為金洲資產管理有限公司、信達國際資產管理有限公司、紐約梅隆銀行（BNY）。值得一提的是，本輪上架的TBILL，由現實世界資產（RWA）代幣化平台OpenEden推出，而OpenEden早前已與EX.IO建立戰略合作伙伴關係，是次TBILL上架，正是雙方戰略合作在港正式落地的真實體現。

計入早前已上架的多款合規代幣化證券產品，截至目前，EX.IO 累計上架的合規代幣化證券產品數量已位居香港所有合規持牌數字資產交易所之首，標誌著平台在RWA代幣化領域已邁出從「先行者」到「引領者」的關鍵一步。

作為香港首批通過「被視作獲發牌」制度審核的虛擬資產交易平台，EX.IO 同時亦是香港引進重點企業辦公室（OASES）體系內唯一獲納入的數字資產交易所集團。身為合規政策體系的受益者，平台亦以自身行動持續貢獻相關業態，尤其是近期上架多款代幣化證券產品，正是響應相關政策的鮮明體現。

目前，平台現已構建從資產篩選、資產上架、一級分銷、二級流通到投資者服務的完整鏈條，並持續透過代幣化手段提升傳統資產的流動性與透明度。展望未來，平台將進一步擴充產品矩陣，近月預計甄選上架的代幣化證券產品，其相關底層資產預計涵蓋貨幣市場基金、股票基金、債券、大宗商品、結構化產品等多類優質、多元類別，為不同風險偏好的投資人提供可投资产品。此外，平台也將深化與全球機構級合作夥伴的協同，持續推動鏈上金融基礎設施建設，為專業投資者提供更開放、合規的財富管理選擇。

此次上架的產品均面向專業投資者，並由 EX.IO 完成合規審查與分銷，具體包括：

金洲全球收益代幣化有限合夥基金A類別系列2（GNIT-LPF2）：基金在香港的沙盒環境+穩定幣法案的背景下發行，採用香港證監會SFC主導監管的LPF基金模式，底層為全球化債券主動管理組合，目標是在分散單一貨幣利率風險的基礎上，為投資者提供長期穩健收益；

短期資產支持流動性票據（STBL）：代幣化票據產品，價格錨定1美元，每月自動向持幣人分派源自擔保資產的利息收益。在發行人管理下，相關底層資產組合將進行每周再平衡，以維持結構穩健與收益穩定；

Treasury Bills Institutional Liquidity Ltd（TBILL）：以智能合約金庫形式運作，每個代幣由獨立帳戶中持有的短期美國國庫券1:1支持，目標是為投資者提供去中心化生態系統內合規、透明、穩定的美債投資通道。

EX.IO 聯合創始人兼行政總裁吳晨女士表示：「此次三款產品在EX.IO上架，進一步夯實了 EX.IO 在合規代幣化領域的產品矩陣。隨著香港合規穩定幣的推行和應用，未來的鏈上金融將出現大量的現實資產案例和大量的傳統資金。鏈上金融正在勢不可擋的向原子結算、高流動性的方向演變，更加適合未來人工智慧經濟體，且能帶來的指數級交易量增長。未來，EX.IO 將持續發揮合規領先優勢，推動更多優質現實世界資產代幣化及上鏈，鞏固自身差異化優勢，更希望為助力香港鞏固全球數字金融樞紐地位貢獻EX.IO力量。」

關於 EX.IO

EX.IO （中央編號: BUT670） 是受嚴格監管的虛擬資產交易平台（VATP），自 2024 年 12 月起獲香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）核准。作為香港《證券及期貨條例》（第 571 章）及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）監管框架下，首批通過『被視作獲發牌』制度審核的平台之一，EX.IO 確立了其領先合規交易所地位。同時，平台亦是香港引進重點企業辦公室（OASES）體系內，唯一獲納入的 VATP。

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SOURCE EX.IO