臺灣金融科技協會年度論壇 FinTechOn 強勢回歸！聚焦虛擬資產監管與反詐

FinTechOn 2024 的論壇主題為「迎向黎明:虛擬資產監管與反詐行動」,將匯聚頂尖企業、監管機構、政府高層、執法單位,以及塑造全球金融科技未來的影響力人物,現場開放 350 個實體與會席次,報名資訊請見 此連結 。

臺灣金融科技協會名譽理事長 蔡玉玲 表示:「金融科技不僅僅是金融和技術的變革,它也大幅改變了人類行為,乃至經濟和社會的整體運作模式。AI 和區塊鏈是影響金融科技未來的兩大關鍵技術,也為我們帶來極大的挑戰。在這個關鍵的轉捩點,FinTechOn 2024 打造了一個獨特的平台,邀請大家一起交流國際經驗,形成更合宜的監管環境並有效打擊犯罪。」

另一大亮點,是 亞洲金融科技聯盟 (Asia FinTech Alliance, AFA)也將首次參與 FinTechOn 年度論壇。AFA 是去年(2023)在新加坡金融科技嘉年華(Singapore FinTech Festival, SFF)正式組成的國際聯盟,目前已有 14 個金融科技協會加入會員,分別代表 14 個亞洲經濟體,並由蔡玉玲領軍,擔任 AFA 第一屆主席。

根據美國聯邦調查局(FBI)上個月發布的報告,2023 年受害者通報與加密貨幣相關的詐騙金額超過 56 億美元,較去年增加 45%。為了因應日益迫切的挑戰,跨境聯防和公私協力至關重要。在論壇中,也將展示真實案例,突顯執法部門與產業在打詐上的合作成效。

此外,AFA 成員也將簽署合作備忘錄(MOU)展開跨境反詐的國際合作,並與安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)首度共同發布《乘風破浪:探索金融科技前沿》白皮書,勾勒亞洲金融科技的發展概況。AFA 成員將以線上與線下同步方式,參與這兩個重要環節。

FinTechOn 2024 由行政院國家發展委員會指導、臺灣金融科技協會(TFTA)主辦,並由理慈國際科技法律事務所、臺灣區塊鏈愛好者協會(TABEI)和 XREX 集團協辦。特此感謝 HOYA BIT加密貨幣交易所、MaiCoin 集團、台灣大哥大股份有限公司、拓荒數碼科技股份有限公司、國泰金控、萊斯科技有限公司與幣託集團支持贊助。

亞洲金融科技聯盟(AFA)及其協會成員則擔任 FinTechOn 2024 的國際社群夥伴,包括:韓國金融科技產業協會(Korea FinTech Industry Association)、日本 Elevandi Japan、菲律賓金融科技聯盟(Fintech Alliance.Ph)、馬來西亞金融科技協會(FinTech Association of Malaysia)、泰國金融科技協會(Thai FinTech Association)、香港金融科技協會(FinTech Association of Hong Kong)、新加坡金融科技協會(Singapore FinTech Association)、印尼金融科技協會(Fintech Indonesia)、蒙古金融科技協會(Mongolian Fintech Association)、柬埔寨金融與科技協會(Cambodia Association of Finance and Technology)、尼泊爾金融科技聯盟(FinTech Alliance Nepal)、越南金融科技俱樂部(Vietnam Fintech Club)與印度金融科技融合委員會(Fintech Convergence Council)。

中華民國全國商業總會、玉山科技協會、台灣金融研究發展基金會、中華民國仲裁協會、全國商業總會科技與數位應用委員會、台灣網路暨電子商務產業發展協會、台灣數位信任協會、中華民國虛擬通貨商業同業公會、台灣區塊鏈大學聯盟和台灣虛擬資產反洗錢協會也加入 FinTechOn 2024 社群夥伴的行列。

FinTechOn 2024 目前已經 開放報名 。關於活動合作夥伴、媒體報導及相關合作事宜,請聯繫 [email protected] 或 [email protected] 。

關於臺灣金融科技協會(TFTA)

臺灣金融科技協會(TFTA) 是一個非營利組織,旨在促進台灣金融科技(Fintech)的發展和創新。它成立於2017年,自此成為臺灣金融科技業的領導者之一。

TFTA 倡導支持國內和國際金融科技創新的監管政策和措施。 TFTA 與政府單位、產業利害關係人和國際組織有著密切的聯繫。 TFTA 是台灣金融科技界聯繫、合作和促進發展的重要平台。

TFTA 是 亞洲金融科技聯盟 (Asia FinTech Alliance, AFA)的正式成員,該聯盟是由亞洲各國和地區的金融科技協會組成的聯盟。

TFTA 與 AFA 之間的策略合作夥伴關係使台灣能夠積極參與更廣泛的亞洲金融科技界,符合區域趨勢並擴大台灣在全球金融科技領域的影響力。



媒體聯絡人:尤芷薇(Yoyo) [email protected] ; 潘貞均(Crystal) [email protected]

