GEDU Global Education 旗下古爾岡伊利沙伯女皇學校推出 Admissions Suite 歡迎有意報讀的家庭

~ 現正接受EY1 至 Year 9 的入學申請 適用於 2026–27 學年 ~

~ 歡迎首批日校及寄宿學生入讀 ~

印度古爾岡2026年3月20日 /美通社/ -- 古爾岡伊利沙伯女皇學校 (Queen Elizabeth's School, Gurugram) 隸屬於英國全球教育集團 GEDU Global Education，今日宣布推出 Admissions Suite，並正式接受 2026–27 學年 EY1 至 Year 9 的入學申請。 這標誌著學校在印度發展歷程中的一個重要里程碑。古爾岡校區將透過兼顧學術深度、個人成長及全球視野的課程體系，延續其悠久的教育傳統。 學校亦將提供寄宿設施，並將於 2026 年 8 月正式開始營運時，迎來首批日校及寄宿學生入讀。

該消息於學校的揭幕典禮上公布。典禮匯聚多位嘉賓出席，包括英國教育部常務秘書 Susan Acland-Hood 女士，此外還有英國高級專員公署及英國文化協會的代表，以及學校管理團隊成員。

英國文化協會印度區總監 Alison Barrett MBE 表示：「印度與英國在教育領域擁有穩固而長久的合作夥伴關係，此關係建立在共同致力追求學術卓越、創新以及全球視野的基礎之上。 我祝賀古爾岡伊利沙伯女皇學校在印度啟動招生工作——這反映出市場對國際教育機會日益濃厚的興趣，以及兩國之間不斷深化的教育聯繫。 我們歡迎這類將英國教育傳統與印度充滿活力的學習環境相結合的計劃，這為學生創造了豐富的機會，讓他們能培養在互聯世界中所需的知識、技能與視野。」

伊麗莎白女王全球學校行政總裁 Caroline Pendleton-Nash 女士 表示：「印度是全球其中一個最具活力且最具前瞻性的教育市場，而在古爾岡推出 Admissions Suite，標誌著我們在印度建立伊麗莎白女王全球學校網絡的重要一步。 隨著我們開始招收首個學年的學生，我們期待能與同樣相信卓越教育足以改變人生的家庭攜手同行。 透過伊麗莎白女王全球學校，我們希望將逾四個世紀累積而成的教育傳統、價值觀與學術標準帶給印度學生及外籍人士，同時在英國與印度之間建立具意義的學術橋樑。」

古爾岡伊利沙伯女皇學校創校校長 Craig Cook 博士表示，「古爾岡 Admissions Suite 的推出，讓家庭有機會親身體驗 Queen Elizabeth's Global Schools 在過去 450 多年來所秉持的獨特教育理念。 我們的學術體系旨在結合嚴謹的學術訓練、完善的學生關顧制度，以及豐富的課外活動環境，確保學生既能取得卓越的學術成就，同時培養堅毅的人格。 我們期待迎來首批創校學生，將他們培育成自信、有能力且具責任感的年輕一代，讓其做好準備為這個互聯互通的世界作出積極貢獻。」

全新推出的古爾岡 Admissions Suite 將成為首個專為家庭而設的交流空間，讓有意報讀的家庭深入了解學校的教育理念、核心價值及學習環境。 該空間旨在向有意報讀的家長介紹學校的辦學理念與發展願景，同時讓家庭在探索加入伊利沙伯社群 (Elizabethan community) 的可能性時，有機會與學校管理團隊及招生團隊進行深入交流。

入學申請及查詢

有意為

2026–27 學年申請入學的家庭，可親臨 古爾岡 Admissions Suite，或透過以下方式

與招生團隊聯絡： 地址： Tower 1, Atrium Place, Gurugram

電話： +91 921 702 4848

電郵：[email protected]

關於古爾岡伊利沙伯女皇學校

古爾岡伊利沙伯女皇學校隸屬 GEDU Global Education 網絡旗下的伊麗莎白女王全球學校，致力將世界級英式教育帶到印度。 學校以 1573 年在皇家特許狀 (Royal Charter) 下成立的巴尼特伊利沙伯女皇學校 (Queen Elizabeth's School, Barnet) 的悠久傳統為靈感基礎，延續逾 450 年的學術傳承與品格教育理念。

學校將於 2026 年 8 月正式開學，首階段招收 EY1 至 Year 9 學生，並將逐步擴展至 Year 13。 學校計劃採用劍橋國際課程 (Cambridge International Curriculum)，並銜接 IGCSE 及 A Level 課程體系，同時設有寄宿設施，以支援多元及具國際背景的學生社群。

古爾岡伊利沙伯女皇學校的教育理念建基於三大互相結合的核心支柱：培養學生的歸屬感與領導能力的 QE House ；協助學生為校園以外的人生作好準備的 QE Futures ；以及一個涵蓋創意、服務、身心健康及體育活動的多元課外發展計劃 QE Flourish。 三者共同營造出均衡的教育環境，以培育自信、有能力且具責任感的年輕一代。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.qegurugram.com

關於 GEDU Global Education

GEDU Global Education（GEDU）是一個總部設於英國的教育集團，旗下擁有 15 所教育機構，致力透過教育改變人生，並提升全球各地的生活水平與學習機會。 集團在 16 個國家設有業務，包括印度、美國、英國、法國、德國、西班牙、馬耳他、阿聯酋、沙特阿拉伯、澳洲、愛爾蘭及加拿大等地。

GEDU 提供多元教育機會，涵蓋 K-12 教育，以至學士、碩士及博士 (Ph.D./DBA) 課程，同時亦提供學徒培訓及語言學校課程。 集團目前的教育網絡擁有超過 85,000 名學生，涵蓋廣泛學科領域，並著重提升學生的就業能力與整體學習體驗，為學生帶來更高的教育投資回報。

SOURCE Global Education (GEDU)