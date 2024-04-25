新研究發現 GenAI 是製造商的首要技術投資，而有 94% 的製造商預期會維持或擴充人員編制

全球智慧製造現狀報告顯示新興技術對於解決員工、品質、網路資安和永續性挑戰的影響

密爾瓦基2024年4月25日 /美通社/ -- 全球大型致力於工業自動化和數位轉型的公司 Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) 今天公佈了第 9 版年度「智慧製造現狀報告的結果。」 這項全球研究調查了 17 個主要製造國家/地區的 1,500 多家製造商。

今年的報告顯示，重點關注運用新興技術來增加恢復力、改善品質、最大限度地發揮員工潛力，並推動永續成長。

Rockwell Automation 資深副總裁兼首席技術官 Cyril Perducat 表示：「技術熟練的員工是任何成功製造營運的基礎，但事實證明，吸引、管理和留住員工是一項持續的挑戰，這項調查發現，只靠技術無法解決問題。為了保持競爭力，製造商需要讓員工集中於將新技術作為不斷發展的組織文化的核心部分，建立技術/員工合作夥伴關係來推動其業務發展。」

主要的全球調查結果包括：

AI 是製造商認為能帶來最大業務成果的首要能力。83% 的製造商預期在 2024 年的營運中使用生成式 AI (GenAI)。

95% 的製造商正在使用或評估智慧製造科技，高於 2023 年的 84%。

94% 的製造商規劃透過採用智慧製造技術來維持或增加員工，重點是將員工轉調到新的或不同崗位和/或僱用更多員工。

對製造商而言，變革管理是 2024 年與員工相關的首要障礙。

製造商連續第二年將「改善品質」視為他們希望從現有智慧製造技術中獲得的最大正面成果。此外，「品質管制」在 2024 年的 AI/機器學習使用案例中排名第一。

網路資安首次被列為 2024 年製造商面臨的五大外部風險之一，總體排名第三。

能源管理是製造商永續發展/ESG 計畫的最重要的因素。

LNS Research 首席分析師 Allison Kuhn 表示：「2019 年的員工不會回來，制定永續員工策略，對於成功應對艱鉅的製造挑戰至關重要。領導者要想在人才爭奪戰中獲勝，就必須接受這個新現實，並專注於三個要務：1) 全方位員工體驗、2) 服務型領導和 3) 聯網前線員工 (CFW) 應用。」

製造商仍將面臨一個重大挑戰：如何結合人員、製程和技術，推動業務的長期成長和恢復力。根據這份報告，約有三分之一的製造業領導廠商表示，「將技術和人才與業務需求配對」和「有效管理人員和資源」並稱為組織明年面臨的最大障礙。製造商可以透過選擇具有相關產業專業知識和經驗的合作夥伴來克服此挑戰，該合作夥伴能夠提供量身訂做的解決方案和支援，使技術和人才與業務目標保持一致。

Perducat 表示：「在 Rockwell，我們深厚的產業專業知識與卓越的 PartnerNetwork™ 相結合，使我們在為全球領先製造商提供建議和指導方面處於領先地位。作為一家大型專門致力於工業自動化和數位轉型的公司，我們努力幫助各公司實現數位轉型的承諾和價值，無論他們處於哪個階段。」

報告的完整論述，請參閱這裡。

方法

此報告分析了來自 17 個擁有頂尖製造業的國家/地區，1,567 名受訪者的回饋意見，這些受訪者的職位從駐館層級到最高管理階層，是一份結合 Rockwell Automation 與 Sapio Research 進行的報告。這項調查的對象來自各種產業，包括消費性包裝商品、食品飲料、汽車、半導體、能源、生物科技等。公司規模分布均衡，營收範圍從 1 億美元到300 多億美元不等，提供廣泛的製造業務觀點。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK) 為工業自動化和數位轉型的全球領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能性，讓這個世界變得更有效率且更符合永續發展。Rockwell Automation 的總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基，約有 29,000 名員工致力為 100 多個國家/地區的客戶解決問題。想要進一步瞭解我們如何幫助打造工業企業聯網，請造訪 www.rockwellautomation.com 。

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SOURCE Rockwell Automation