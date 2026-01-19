洛克威爾自動化發表《2025 永續報告》

該報告展現了洛克威爾自動化的永續發展策略在整體產業上下游的深度融入，涵蓋產品設計與創新、供應鏈管理、生產製造及客戶解決方案交付等各個環節。策略圍繞三大核心領域展開：環境、社會與公司治理。

環境： 推進能源與排放管理，打造永續導向型產品，建構負責任的供應鏈體系。

社會： 營造賦能員工的企業文化，將安全置於優先位置，投資培育未來人才。

公司治理：在所有業務活動中堅守誠信原則，涵蓋網絡安全、產品安全、企業風險管理及道德領導力等領域。

公司的永續發展行動成果惠及各個相關方面：

永續客戶： 透過可擴展的智慧解決方案，協助客戶達成永續發展目標。

永續企業： 持續提升洛克威爾自動化的營運與文化，強化安全性、效率與責任意識。

永續社區：投資員工生活與工作的社區，透過教育支援、勞動力發展與環境管理等措施發揮持久影響力。

我們的行動以可量化的發展為堅韌的基礎：

設定 科學 化 目標 ，協助實現減碳承諾。

投入資源，推進 適應能力與韌性建設 ，打造能夠抵御氣候風險的供應鏈。

規模化的推廣數位與人工智慧解決方案，發揮效率潛力並使風險能見度提升。

洛克威爾自動化永續發展副總裁Emmanuel Guilhamon則表示：「這些努力絕非為了完成表面任務，而是為了建設更具韌性的企業並創造長期價值。永續發展是一項驅動業務成長的策略，本報告正是我們實現該策略的重要說明。」

查看洛克威爾自動化《2025 永續報告》。

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司（NYSE:ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 26,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶（統計截至 2025 財年）。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網（The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪 www.rockwellautomation.com/zh-tw.html。

SOURCE Rockwell Automation