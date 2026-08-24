世界青年論壇之未來博雅領袖峰會暨 IAD 全球站 2026 澳門圓滿收官

在閉幕式及系列活動中，多位主禮及特邀嘉賓回顧了本屆峰會的豐碩成果，並對青年的未來寄予厚望。

作為重要的國際學術合作夥伴，美國學術十項全能（USAD）執行董事 Amy Dosch 在致辭中深情表示：「作為國際合作夥伴，我們很榮幸能夠搭建平台，讓來自不同國家、文化與背景的學生因對求知的共同熱愛相聚在一起。這不僅是一場學術的競技，更是一次跨越國界的心靈連結。」

中華青年進步協會副理事長林曉欣則立足於澳門獨特的歷史定位，向與會的全球青年表達了誠摯的歡迎：「澳門長期以來是中西文化交匯之地，開放包容的精神讓這裡成為全球青年共同學習交流的理想之地。我們也很榮幸擔任本次全球盛會的合作方，見證大家在這片多元的土地上碰撞出智慧的火花。」

全球創新中心總幹事趙剛在總結致辭中，將視野拉升至人類命運共同體的高度，他勉勵在場青年：「青年的格局，決定未來世界的溫度。我們不再是旁觀者，而是全球生態治理的參與者、推動者。我們要跳出個人與地域的局限，站在人類共同命運的高度看待問題，心懷天下、肩擔責任。」

回顧整個峰會歷程，亮點紛呈。從高強度的客觀知識測評、燒腦的超級問答，到展現個人風采的主題演講與學術博覽探究；從跨文化的社交派對，到 U20 系列的導師引路、解決方案創意孵化及青年博雅領袖之聲。特別是與會青年學生走出會場，深入澳門社區進行實地參訪，親身了解澳門在環保與雙碳策略上的實踐，將課堂知識與真實世界挑戰緊密相連。參與者們不僅從科學維度審視氣候變化，更深入探討了其經濟、社會、文化與人文內涵，在多元觀點的碰撞中鍛鍊了批判性思維，並與不同背景的同齡人共同構思出具備落地潛力的解決方案。

論壇主辦方表示，此次峰會在澳門的順利舉辦與圓滿收官，不僅成功推動了澳門打造國際化青年交流與教育的新地標，吸引了更多國際優秀青年關注並走進澳門，更有力地助力了特區政府打造國際教育樞紐及國際高端人才聚集高地的願景。這個高濃度的國際場域，讓年輕人在理解文化差異的同時拓展了全球視野，締結了長久的國際友誼。未來，主辦方將繼續攜手全球學校、教育工作者與國際夥伴，進一步推廣跨學科挑戰式學習，為青年對接未來的學術與發展機遇，推動更多優質的國際會議活動落地澳門。

關於世界青年論壇（WYF）

世界青年論壇是一個國際性非營利青年發展平台，透過教育項目、競賽、國際會議及青年主導倡議，每年觸達全球 30 餘個國家及地區超過 50 萬名青年。

SOURCE World Youth Forum (WYF)