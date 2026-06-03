彥德香港（ InCorp Hong Kong）完成品牌重塑至皋翊香港（Ascentium Hong Kong ），締造更卓越的客戶體驗

香港2026年6月3日 /美通社/ -- 皋翊集團成員彥德香港（InCorp Hong Kong, An Ascentium Company，下稱「彥德香港」）今日宣佈，已正式重塑品牌名稱為皋翊香港（Ascentium Hong Kong），全面完成整合至皋翊（Ascentium）的全球商業服務平台。 此次重塑不僅是品牌名稱的更新，更標誌着公司邁向更整合、更一致、以客戶為核心的服務體驗，為在香港及以香港為基地營運的企業帶來更清晰、更順暢的支持。

是次品牌重塑，結合了彥德香港多年累積的本地專業實力，以及皋翊橫跨亞太、歐洲及美洲的國際網絡與跨市場協作能力。客戶將繼續由一直深受信賴的香港團隊提供服務，同時受惠於更深厚的跨區域資源，以及更無縫、以數碼為主導的跨市場服務體驗。

皋翊東盟特別市場行政總裁 Alberto Vettoretti 表示：「這並非一次表面的品牌更換，而是我們在香港多年建設並驗證成果的體現。我們很高興完成這一轉型，因為它代表着一種更好的客戶支持方式，包括更清晰的責任承擔、更簡化的互動流程，以及跨服務與跨地域更一致的體驗。我們在香港推出的卓越客戶與品牌體驗，為在更廣泛市場推動這一模式奠定了穩固基礎。」

皋翊香港的定位，正正回應當今企業在跨境拓展、應對日益複雜的監管環境，以及尋求能隨業務發展持續同行的可信夥伴等方面的實際需要。此次品牌重塑，進一步深化企業服務、會計與稅務、風險核證與內部審計、人力資源與薪酬、公司及受信、基金與私人客戶服務之間的整合，簡化企業整個發展歷程，讓客戶更高效地推進業務。

值得強調的是，現有客戶關係、合約及聯絡安排均維持不變。香港的管理層及服務團隊將繼續原班人馬運作，確保整個轉型以延續性為核心。

完成香港的品牌重塑，是皋翊全球發展的重要里程碑，進一步體現其致力建立緊密連結平台的承諾，專注為客戶帶來切實可行、以成果為導向的價值。

關於皋翊香港（Ascentium Hong Kong）

皋翊香港（Ascentium Hong Kong）是您值得信賴的本地合作夥伴，為企業及私人客戶於業務生命周期的每一階段提供全面的企業解決方案。我們協助客戶設立業務、合規營運、跨境擴展，並加速業務成長，穩步前行。

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關於皋翊（Ascentium）

皋翊是全球領先的商業服務平台，致力協助企業及個人追求卓越，邁向新高峰。我們總部設於新加坡，憑藉專業團隊、目標驅動的科技，以及對卓越服務的堅定承諾，推動非凡增長。

我們擁有超過3,000名專業人才，分佈於全球27個市場、58個城市，提供涵蓋企業服務、財務會計、基金管理、人力資源，以及公司及受信服務的一站式整合方案。我們服務超過65,000家來自多元行業的客戶實體，結合專業知識與創新科技，打造更強效的解決方案，協助客戶化繁為簡，應對挑戰，並開拓可持續增長的新機遇。

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SOURCE Ascentium Hong Kong