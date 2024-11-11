香港寬頻再攻醫療領域 與INDICAID妥析合作推出全港首創月費自選自測服務

相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾表示：「隨著公共醫療負擔日益沉重，以及市民大眾加強對於自主健康管理的意識，家用自測的廣泛應用已經成為常態。INDICAID妥析作為擁有專利核心技術的香港科研品牌，通過推出一系列方便精準的家用自測，讓守護健康變得更加容易。而透過香港寬頻這位擁有穩固客戶基礎的強大合作夥伴，必能把這種嶄新的健康管理方式推廣至更多家庭。」

香港寬頻業務轉型總裁佘雋知表示：「近年港人的健康意識漸增，是次與INDICAID妥析合作再下一城，期望可透過更多元化的無限合一選擇，為我們全港近百萬家庭客戶帶來價格相宜又便利的醫療保健領域服務，更全面地照顧他們由線上到線下的家居需求，打造現代健康管理新模式。」

*每個月可享1次免費送貨服務，只限香港境內，偏遠地區除外。

所有優惠及計劃受條款及細則約束。

關於相達生物科技國際有限公司

相達生物科技國際有限公司（「相達」）是一間快速增長的跨國生物科技公司，致力啟發全新健康理念。

相達由招彥燾博士創立，總部設於香港，並在美國南加州和中國大灣區成立分公司。相達擁有多項全球專利授權，藉著旗下INDICAID™妥析™家用自測品牌和相達醫學化驗所，積極研發創新的癌症和各類傳染病檢測工具和服務，為大眾提供更精準的健康信息，賦能更明智的健康決策。

相達開發的產品及服務獲得美國食品藥物管理局、歐盟 CE 以及多國監管機構的認證，於全球三十多個國家提供超過1億次檢測產品及服務。有關相達生物科技國際有限公司的詳情，請瀏覽 https://phasescientific.com。

關於香港寬頻網絡有限公司

香港寬頻網絡有限公司營運香港寬頻集團（「香港寬頻」或「集團」）旗下與住宅方案相關的業務。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港接近260萬住戶及8,200幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻網絡有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net。

SOURCE 香港寬頻有限公司