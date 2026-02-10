愛奇藝全球首座科技賦能沉浸式主題公園開放 讓中國IP走向現實

愛奇藝管理層、本地合作夥伴、行業領袖、明星及會員代表齊聚開幕典禮。熱門劇集主演驚喜現身主題區，將屏幕中的故事生動再現。在《唐朝詭事錄》主題區，主演與遊客互動；在《狂飆》主題區，一位演員重返復刻的「舊廠街」場景；在《蓮花樓》主題區，表演者登上沉浸式舞台。他們的出現讓觀眾喜愛的螢幕敘事轉化為互動體驗，迎接來自全國各地的首批遊客。

愛奇藝樂園揚州園佔地約1萬平方米，採用緊湊高效的室內設計，以保障全年運營並支持IP內容的快速迭代。與傳統戶外主題公園不同，其依托數字製作與沉浸式工程，實現內容無縫整合與快速更新。

公園設有七大核心體驗區：

全感劇場：旗艦級沉浸式遊樂設施，融合VR、動感系統、氣味、風效、音效與真人演員。遊客進入《唐朝詭事錄》等故事世界，通過互動任務直接參與劇情。例如，《唐朝詭事錄》粉絲可通過與動感平台、氣味及觸覺效果同步的原聲配音，重溫高潮場景（如行走險峻懸崖、翱翔天際、與人面鷹身怪物搏鬥）。

光影互動空間：運用數字技術重現影視場景，如《我的阿勒泰》的草原、《蒼蘭訣》的奇幻雲境。遊客置身動態視覺環境中，通過移動觸發故事元素。

沉浸舞台演藝：融合LED巨幕、旋轉舞台、投影與真人演員的現場劇場演出。例如，《蓮花樓》主題表演融合武術編排與電影特效，實現戲劇與科技的深度融合。

影視名場面打卡：高度還原劇集標誌性場景，供遊客打卡留念，例如《狂飆》中高啟強的家、《我的阿勒泰》中張鳳俠的小賣部以及《北上》中的運河人家茶館場景。

角色即興互動：專業演員扮演IP角色，創造驚喜劇情與角色扮演互動。遊客可解鎖隱藏劇情，體驗「置身劇中」的沉浸感。

社交派對遊戲：設有多人互動遊戲區與競技項目，通過LED屏投影增強參與感，打造社交娛樂體驗。

IP主題零售與餐飲：主題餐廳與周邊商店提供IP靈感菜單與限量收藏品。用餐體驗設計為故事情節的一部分，而非簡單的餐飲服務。

愛奇藝樂園旨在通過沉浸式體驗與消費產品，延長IP生命週期、深化粉絲互動，並為未來內容發佈提供支持。位於河南開封及北京的新園區正在規劃中，將融合本地文化與敘事特色。通過數字創新與中國故事的結合，愛奇藝正打造能夠吸引屏幕之外觀眾的目的地，為中國文旅產業的增長注入新動力。

