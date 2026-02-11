iQIYI Resmikan Taman Hiburan Imersif Pertama yang Berbasiskan Teknologi, Hadirkan "IP" Asal Tiongkok ke Dunia Nyata

"Selama 15 tahun, iQIYI telah membangun keterikatan emosional dengan pengguna secara daring," ujar Yu Gong, Founder & CEO, iQIYI. "Melalui iQIYI LAND, kami menghadirkan hal tersebut ke dunia nyata. Dengan memadukan IP orisinal Tiongkok dan teknologi imersif seperti VR dan AI, kami mewujudkan taman hiburan interaktif generasi baru yang terhubung erat dengan konten kami. Seiring meningkatnya permintaan konten hiburan luring, kami menilai, iQIYI LAND akan menjadi motor baru untuk pertumbuhan jangka panjang."

Acara peresmian iQIYI LAND dihadiri oleh jajaran eksekutif iQIYI, mitra lokal, pelaku industri, pesohor, serta perwakilan anggota. Sejumlah pemeran utama dari serial populer iQIYI juga membuat penampilan kejutan di zona tematik, menghidupkan kembali kisah-kisah yang dikenal luas di layar. Di zona "Strange Tales of Tang Dynasty", para pemeran berinteraksi langsung dengan pengunjung; di zona "The Knockout", salah satu aktor hadir kembali ke lokasi ikonik "Old Factory Street"; sedangkan, di "Mysterious Lotus Casebook", seorang pemeran tampil di panggung imersif. Kehadiran para pesohor ini menandai transformasi cerita layar menjadi pengalaman interaktif, sekaligus menyambut pengunjung pertama dari berbagai wilayah di Tiongkok.

Dengan luas sekitar 10.000 meter persegi, iQIYI LAND Yangzhou mengusung desain yang ringkas dan efisien, mendukung kegiatan operasional sepanjang tahun, serta siklus IP yang berkembang cepat. Berbeda dari taman hiburan luar ruang biasa, iQIYI LAND memanfaatkan teknik produksi digital dan rekayasa imersif untuk mempercepat proses iterasi dan integrasi konten.

iQIYI LAND Yangzhou menghadirkan tujuh zona pengalaman utama:

Immersive Theaters: Wahana unggulan yang memadukan VR, motion system, aroma, angin, suara, dan aktor riil. Pengunjung memasuki dunia cerita seperti "Strange Tales of Tang Dynasty" dan terlibat langsung dalam alur cerita melalui misi interaktif. Penggemar dapat menghidupkan kembali momen istimewa dengan sulih suara orisinal yang tersinkronisasi dengan platform gerak, aroma, dan efek sentuhan—mulai dari menapaki tebing berbahaya hingga melayang di udara dan melawan makhluk mitologis.

Light-and-Shadow Spaces: Teknologi digital yang merekonstruksi adegan sinematik, seperti padang rumput dalam "To the Wonder" atau dunia awan fantasi dari "Love Between Fairy and Devil". Pengunjung dapat menelusuri lingkungan visual dinamis dan memicu elemen cerita melalui gerakan.

Immersive Stage Performances: Produksi teater langsung yang memadukan layar LED, panggung berputar, proyeksi, dan aktor riil. Salah satunya, "Mysterious Lotus Casebook", menampilkan koreografi bela diri dan efek sinematik yang menggabungkan drama dan teknologi.

Iconic Film-and-TV Scene Photo Spots: Merekonstruksi lokasi terkenal dari serial populer, seperti rumah Gao Qiqiang dalam "The Knockout", toko kelontong Zhang Fengxia dalam "To the Wonder", serta adegan rumah teh kanal dari "Northward".

Live Character Interactions: Pemeran profesional berperan sebagai karakter dari serial populer, menciptakan alur cerita kejutan dan interaksi role-play. Pengunjung dapat membuka plot tersembunyi dan merasakan pengalaman "berada di dalam drama".

Social Games: Zona permainan interaktif multipemain dan kompetisi yang diproyeksikan ke layar LED, menciptakan hiburan sosial dan melibatkan penonton.

IP-Exclusive Retail and Dining: Restoran tematik dan toko merchandise dengan menu yang terinspirasi IP serta barang koleksi edisi terbatas. Konsep bersantap dirancang sebagai bagian dari narasi, bukan sekadar layanan makanan.

Melalui iQIYI LAND, iQIYI menambah siklus IP dan mendorong keterlibatan penggemar melalui pengalaman imersif dan produk konsumen, sekaligus mendukung peluncuran konten baru. Taman hiburan di Kaifeng (Provinsi Henan) dan Beijing saat ini tengah dalam proses perencanaan dengan memadukan budaya lokal dan cerita khas masing-masing wilayah. Dengan perpaduan inovasi digital dan narasi Tiongkok, iQIYI menciptakan destinasi yang menarik minat audiens di luar layar, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata budaya di Tiongkok.

Narahubung:

iQIYI Press

[email protected]

SOURCE iQIYI Inc.