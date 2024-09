首屆跨文化音樂節 JAM OFF 2024 在新加坡索美塞地帶舉行

JAM OFF 由信德集團旗下的附屬公司 Destinations Network Tourism and Leisure Marketing Ltd. 精心策劃和主辦,JAM OFF 活動總監陳依慧女士表示:「JAM OFF 2024 不僅是藝術家實現夢想,也是許多極具才華的年輕人登上舞台的契機。在新加坡舉行精采的首屆活動之後,我們期待將這個音樂節帶到其他亞洲主要城市。我們的使命是繼續通過音樂、藝術和難忘的表演,連繫熱愛街頭文化的年輕人。敬請繼續關注我們的最新動態。」

亚洲 知名藝人和頂尖 DJ 閃耀獅城

新加坡站的演出陣容包括中國香港歌手周柏豪(Pakho Chau)、周殷廷(Chau Yan Ting)、搖滾樂隊 Supper Moment,以及中國內地獨立音樂人劉戀,和來自東南亞的Ramengvrl、Yung Raja 和 RRILEY。此外,來自中国香港和新加坡的頂尖 DJ,包括 DJ Cyrus、DJ Shai 和 DJ Ling 也現身這場音樂盛宴,為廣大觀眾呈獻超過20小時的無間斷娛樂。

JAM OFF 致力支持並賦能年輕人才。其中,JAM OFF VOICE 和 JAM OFF BEATS 等比賽,吸引了眾多在表演藝術領域立志追夢的歌手和舞者參加。經過連番比拼後,獲勝者隨即誕生並在主舞台上接受熱烈掌聲,充分體現 JAM OFF 為年輕追夢者提供發光發亮舞台的宗旨。

偶像 獨家 粉絲 見面會與潮流時尚展示

音樂節還安排了周柏豪和Supper Moment的獨家粉絲見面會,為粉絲提供近距離與偶像互動的難

得機會。此外,周柏豪創立的街頭潮牌XPX by PUNKHIPPIE®也在111 索美塞設立了獨家快閃店,

與其他區內街頭風格品牌的快閃店一起,為時尚愛好者帶來全新的潮流購物體驗。

JAM OFF 2024 掀起浪潮 即將巡迴演出

首屆 JAM OFF 在新加坡圓滿舉行,標誌着一個充滿活力的跨文化音樂節成功啟航。隨着 JAM OFF 即將在其他亞洲主要城市巡迴演出,它將繼續促進藝術交流,支持新晉藝術家,並擴大全球街頭文化社群。作為首屆活動,JAM OFF 2024 為國際音樂節樹立了新典範,並以其獨特風格為音樂和街頭文化注入活力。

更多 JAM OFF 2024 精采花絮,請瀏覽 JAM OFF 官方 Instagram 專頁 https://www.instagram.com/jamoff_official/

關於 Destinations Network Tourism and Leisure Marketing Ltd.

會點會展服務及市場推廣有限公司(會點)是信德集團附屬公司,負責集團的官方活動代理,專注於為全球觀眾策劃獨特的體驗。總部位於中國香港的會點,旨在提供全面的服務,涵蓋從概念開發到執行,再到全面行銷的各個環節。除了廣泛的專業領域外,會點還自主開發原創智慧財產權和活動概念,涉及時尚、生活、藝術、音樂、娛樂等多個領域。作為一個充滿無限可能的創意中心,會點致力於提供獨特、卓越和難忘的體驗。

SOURCE Destinations Network Tourism and Leisure Marketing Ltd.