世界健身-KY公告11月強勁營收年增14.24% 宣布2026年全球佈局戰略

台北2025年12月10日 /美通社/ -- 世界健身-KY（股票代號：2762），為指標品牌World Gym擁有者並領導全球經營權，公布2025年11月合併營收達新台幣9億5,969.6萬元，較去年同期大幅成長14.24%；累計前十一月營收突破百億大關，達新台幣100.15億元，年增11.95%。

業績成長動能主要來自公司較高毛利的兩大營收來源：會籍收入年增17.4%，以及World Gym品牌的國際加盟經營收入，激增54.68%。

與2025年第3季相比較，2025年第4季前兩個月營收較2025年第3季前兩個月營收，成長2.9%，相當於增加新台幣5,300萬元。在固定成本結構占比高的經營模式下，此持續性的改善，將有助於營業利潤率與獲利能力提升。世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰John Caraccio表示：「在第3季 EPS 年增 82% 的強勢表現後，第4季前兩個月持續成長，營收續揚、獲利率亦進一步提升。」

2026年策略展望：創新服務與全球擴張並進

世界健身-KY於2025年12月9日舉辦線上法人說明會，並向投資人報告公司2026年策略展望與市場布局，專注於提供高價值健身健康服務，以加速全球擴張為核心。

服務創新與數位健康整合

看好Pilates為重要成長趨勢，計畫2026年於全台136家World Gym分店，全面推出專業Pilates一對一或小團體課程。同時，公司將與台中指標醫學機構合作，推出全新「健康管理平台」，該數位平台可追蹤超過50項生物標記、整合營養管理App，並提供AI生成之個人化報告與私人教練指導。

世界健身-KY董事長柯約翰強調：「2026年核心目標，為推動136家World Gym分店之同店銷售成長(SSS)，將會借重並導入高價值、AI驅動的服務，來強化並提升會員體驗。」

擴張目標：台灣與國際市場雙軌並進

2026年預計新增10-15家直營分店，並以提升獲利為主軸進行選點。全球市場則預計新增40-50間據點（截至2025年約新增32間據點）。

其中，泰國為2026年海外布局的一大驅動引擎，在泰國將採直營模式。看好泰國健身普及率仍低，且消費者健康意識抬頭、購買力提升，有如十餘年前剛起步的台灣市場，World Gym以具競爭力的價格搶市，成功經驗有望複製。

合併營收 2025年11月 2025年10月 月增(減)% 959,696 950,412 0.98 % 2025年11月 2024年11月 年增(減)% 959,696 840,101 14.24 % 單位:新台幣仟元





【關於世界健身-KY】

World Gym Corporation，是為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台139個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、280個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，幫助世界各地的個人，實現健身目標和健康的生活方式。

SOURCE World Gym Corporation