世界健身-KY公告2025年第三季財報：營收創新高，EPS飆漲82.5%

營收年增 14.1% 每股盈餘勁揚 82.5% 至 $1.04 元

台北 2025年11月12日 /美通社/ -- 今(12)日公布2025年第三季財報，合併營收達新台幣28.2億元，創下單季營收新高，凸顯成長動能延續與獲利能力顯著提升。

【 2025 年第三季財務報告】

營收：本季營收創下新高達新台幣28.2億元（9100萬美元），年增14.1%，營收較2024 年下半年之3.2%及2025年上半年之10.0%，明顯加速成長。

每股盈餘（EPS）：每股盈餘(EPS)為1.04元，較2024年第三季0.57元成長 82.5%，較2025年第一季0.45元成長131%，較2025年第二季0.73元成長42.5%。

同店銷售(Same-store sales)：季增3.3%，反映會員數穩健成長及低流失率。

資本配置與成長計畫

董事會決議配發現金股利總額新台幣1.01億，相當每股現金股利0.93元，彰顯對股東報酬之承諾。同時，董事會授權發行新台幣5億元無擔保可轉換公司債（CB），資金將用於高報酬率投資計畫，包括：加速海外直營健身俱樂部擴張，以及推動AI驅動之健康管理平台開發。

全球布局動態更新

光榮10月，World Gym全球市場布局，版圖首度突破280家據點重大里程碑，包括近期新開幕的美國紐澤西及埃及吉薩，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖。

在10月2日，World Gym正式對外宣佈與墨西哥簽署特許經營總協議（MFA），該協議將為墨西哥帶來至少30家新的World Gym門市。目前在墨西哥北部地區擁有11家分店的International Fitness Group，將依循該協議內容，於2025年底前開設首批特許經營門市。

World Gym也宣佈年初至今已在台新增10家分店，其中包括於新竹科技重鎮打造的千坪獨棟竹北華興店。目前全台分店數達139家，持續擴張。

整合式健康管理服務 領先推進

World Gym目前正與台灣領先醫療機構合作，推出AI驅動之整合健康管理服務，結合生物標記分析、身體組成數據與體適能檢測，透過AI分析工具，提供個人化報告及健康指數追蹤。該計畫為台灣首創，將健身房可測得的身體組成和體能數據，與醫療級健康監測技術串聯，建構完整健康生態系。

「團隊目標的執行力，創第三季營收新高，讓我們相當滿意。」世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰John Caraccio表示。「第三季優異表現，驗證了商業模式之可擴張性，此成長趨勢，讓我們對未來季度發展很有信心。而隨公司債發行、進軍新市場及整合全新健康平台，這些都是瞄準下一世代個人化健康服務之前瞻投資。我們將匯聚健身、科技、醫療的核心，透過運動改善生活品質。」

項目 2025 Q3 2025 Q2 季增 ( 減 )% 2024 Q3 年增 ( 減 )% 營業收入 2,823,808 2,711,338 4.15 2,475,358 14.08 營業毛利 471,877 429,352 9.90 377,000 25.17 稅前淨利 138,660 101,980 35.97 82,156 68.78 本期淨利 113,177 79,727 41.96 63,065 79.46

單位:新台幣仟元

【關於世界健身-KY】

World Gym Corporation，是為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台139個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、280個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，幫助世界各地的個人，實現健身目標和健康的生活方式。

