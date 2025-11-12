世界健身-KY公告2025年第三季財報：營收創新高，EPS飆漲82.5%

新聞提供者World Gym Corporation
營收年增 14.1% 每股盈餘勁揚 82.5% 至 $1.04 元
台北 2025年11月12日 /美通社/ -- 今(12)日公布2025年第三季財報，合併營收達新台幣28.2億元，創下單季營收新高，凸顯成長動能延續與獲利能力顯著提升。
【 2025 年第三季財務報告】
- 營收：本季營收創下新高達新台幣28.2億元（9100萬美元），年增14.1%，營收較2024 年下半年之3.2%及2025年上半年之10.0%，明顯加速成長。
- 每股盈餘（EPS）：每股盈餘(EPS)為1.04元，較2024年第三季0.57元成長 82.5%，較2025年第一季0.45元成長131%，較2025年第二季0.73元成長42.5%。
- 同店銷售(Same-store sales)：季增3.3%，反映會員數穩健成長及低流失率。
資本配置與成長計畫
董事會決議配發現金股利總額新台幣1.01億，相當每股現金股利0.93元，彰顯對股東報酬之承諾。同時，董事會授權發行新台幣5億元無擔保可轉換公司債（CB），資金將用於高報酬率投資計畫，包括：加速海外直營健身俱樂部擴張，以及推動AI驅動之健康管理平台開發。
全球布局動態更新
光榮10月，World Gym全球市場布局，版圖首度突破280家據點重大里程碑，包括近期新開幕的美國紐澤西及埃及吉薩，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖。
在10月2日，World Gym正式對外宣佈與墨西哥簽署特許經營總協議（MFA），該協議將為墨西哥帶來至少30家新的World Gym門市。目前在墨西哥北部地區擁有11家分店的International Fitness Group，將依循該協議內容，於2025年底前開設首批特許經營門市。
World Gym也宣佈年初至今已在台新增10家分店，其中包括於新竹科技重鎮打造的千坪獨棟竹北華興店。目前全台分店數達139家，持續擴張。
整合式健康管理服務 領先推進
World Gym目前正與台灣領先醫療機構合作，推出AI驅動之整合健康管理服務，結合生物標記分析、身體組成數據與體適能檢測，透過AI分析工具，提供個人化報告及健康指數追蹤。該計畫為台灣首創，將健身房可測得的身體組成和體能數據，與醫療級健康監測技術串聯，建構完整健康生態系。
「團隊目標的執行力，創第三季營收新高，讓我們相當滿意。」世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰John Caraccio表示。「第三季優異表現，驗證了商業模式之可擴張性，此成長趨勢，讓我們對未來季度發展很有信心。而隨公司債發行、進軍新市場及整合全新健康平台，這些都是瞄準下一世代個人化健康服務之前瞻投資。我們將匯聚健身、科技、醫療的核心，透過運動改善生活品質。」
|
項目
|
2025 Q3
|
2025 Q2
|
季增 ( 減 )%
|
2024 Q3
|
年增 ( 減 )%
|
營業收入
|
2,823,808
|
2,711,338
|
4.15
|
2,475,358
|
14.08
|
營業毛利
|
471,877
|
429,352
|
9.90
|
377,000
|
25.17
|
稅前淨利
|
138,660
|
101,980
|
35.97
|
82,156
|
68.78
|
本期淨利
|
113,177
|
79,727
|
41.96
|
63,065
|
79.46
單位:新台幣仟元
【關於世界健身-KY】
World Gym Corporation，是為台灣第一大健身連鎖品牌，目前在台139個據點。於2024年完成收購World Gym International，擁有此標誌性品牌World Gym及全球經營權，為全球健身領導品牌。其加盟網絡遍佈10個國家、280個地點，為90萬名成員提供服務。將持續以最先進的設施、創新的課程和科技驅動的計畫，幫助世界各地的個人，實現健身目標和健康的生活方式。
