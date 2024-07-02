香港國際機場 Kyra Lounge 正式開幕

打造自然風裝潢為貴賓室的設計和舒適度設立新標準

香港2024年7月2日 /美通社/ -- 香港國際機場 Kyra Lounge 於今天正式開幕，首開先例由 Airport Dimensions、SSP 和 Travel Food Services (TFS) 三方共同合作經營。這全新的貴賓室品牌將為機場款待服務樹立新標竿，為途經香港國際機場一號客運大樓的旅客提供奢華而寧靜的休憩場所。

Kyra Lounge 位於一號客運大樓中場客運廊 23 號登機口旁，佔地 744 平方米，可容納 150 多位貴賓。在這個繁忙喧囂的樞紐機場中，提供了一片寧靜的綠洲，幫助旅客放鬆身心、恢復精力。充足的自然光線和精心打造的室內裝飾，讓旅客沉浸在大自然的氛圍中，在登機前享受舒適時光。

全新品牌 Kyra 由策略合作夥伴 Airport Dimensions、SSP 和 Travel Food Services 共同開發，結合了三方在亞太及其他地區提供優質機場款待服務的專業知識。香港國際機場的旅客人數持續大幅上升，因此成為首次推出 Kyra Lounge 的理想地點，以滿足不斷增長的市場需求。

Kyra Lounge 將加入全球首創且領先市場的機場體驗計劃 Priority Pass 及 LoungeKey 網絡。香港國際機場的所有旅客均可以造訪此貴賓室，享受全面的款待體驗。貴賓室使用券可於線上購買或直接到貴賓室購買。

貴賓室的室內設計與著名的 Studio 5 International 設計公司合作打造，靈感汲取自太陽日復一日的東升西落和自然世界。貴賓室的每個區域氛圍各異，從活力四射的酒吧到寧靜安逸的休憩區，滿足不同旅客的需求。結合暖白與深綠的色彩搭配，呼應了日出到日落瞬息萬變之美。

優質餐飲是 Kyra Lounge 旅客體驗的重要組成部分。餐單由首屈一指及極具豐富市場經驗的旅遊餐飲營運商 SSP 與 TFS 匠心設計，呈獻一系列本地特色及國際美食。

藏酒豐富的酒吧敬備各式優質啤酒、葡萄酒、烈酒和汽水，讓旅客隨時淺酌一杯。另外還有一系列專為 Kyra 調製的創意雞尾酒和無酒精雞尾酒。

Airport Dimensions 歐中非與亞太地區總裁 Errol McGlothan 表示：「我們很高興能夠聯合三家業界領先企業的專業知識來推出 Kyra 品牌，進一步鞏固我們與香港國際機場現有的合作關係。Kyra 以香港國際機場 Chase Sapphire Lounge by The Club 的成功為基礎，為我們在亞太地區日益增長的產品陣容錦上添花，並成為另一領先世界的貴賓室解決方案，以滿足繁忙市場上旅客的多樣需求。我們相信在機場逗留不只是為了到達目的地的必要步驟，它應該是旅程中讓人放鬆和充實的一段時光。從獨特的設計理念到匠心打造的本地美食餐單，我們確信 Kyra Lounge 將提升旅客在香港國際機場的體驗。」

SSP 亞太區集團首席執行官 Jonathan Robinson 表示：「隨著我們持續增加亞太區的機場貴賓室數量，香港國際機場 Kyra Lounge 的啟用，標誌著 SSP 在亞太市場的發展向前邁進了一大步。SSP 業務的核心在於深入瞭解旅客的需求，並提供滿足這些需求的客製化餐飲選擇。我們將自身專長與 Airport Dimensions 和 TFS 的優勢互補，將為香港貴賓室的顧客體驗提升至新境界。我們與香港國際機場的合作關係已逾20 多年，此前已在該機場享負盛名的客運大樓開設多間餐廳、酒吧和咖啡店。我們很高興增設 Kyra Lounge，進一步鞏固業務規模。」

Travel Food Services 執行董事 Varun Kapur 表示：「TFS 遵循特定的核心原則，致力為旅客提供一流的貴賓室體驗，令旅客重新定義對旅程的看法。這份雄心壯志正是我們成功的根基。我們能自豪地說，我們一直站在推動亞太地區行業發展的最前線，不斷為旅遊餐飲和貴賓室體驗訂立新標準。作為 Airport Dimensions、SSP 和 TFS 的合資項目，Kyra Lounge 匯聚了三家領先企業在打造愉悅旅客體驗的獨特優勢。我們將結合各自領先市場的知識和能力，在香港國際機場為旅客提供無與倫比的貴賓室體驗。」

香港機場管理局航廈營運總經理 Wing Yeung 表示：「香港國際機場的高峰客運量已恢復到疫情前約 80% ，預計今年年底將完全恢復至疫情前水平。隨著客運量的持續增長，新開幕的 Kyra Lounge 將憑藉其嶄新裝潢和精緻美饌，進一步提升香港國際機場帶給旅客的旅行體驗，並提供更多放鬆身心、恢復活力的選擇，讓他們為旅程作好準備。」

Kyra Lounge 是 Airport Dimensions、SSP 和 TFS 首個合資經營的項目。三方合作夥伴非常高興能夠結合各自在該市場的豐富專業知識，為香港國際機場帶來這一全新貴賓室。Kyra Lounge 將與 Airport Dimensions 在香港國際機場營運的另一個貴賓室，以及 SSP 和 TFS 各自在該地區的業務形成優勢互補。

查詢 Kyra Lounge 的更多資訊，請瀏覽 https://www.airportdimensions.com/news-and-insights/kyra-lounge-opens-in-hong-kong

關於 Airport Dimensions

Airport Dimensions 相信為旅客創造更美好的旅程，同時為機場創造更豐厚的利潤。因此，我們不斷尋求新方式，結合豐富的實體體驗和創新的數位服務，開拓客戶參與度的新領域。Airport Dimensions 旨在改善旅客在每個環節的體驗——從舒適的貴賓室到寧靜的睡眠艙；從便捷點餐到無接觸式免稅購物。同時幫助機場最大化增加航運服務以外的收益機會、保留航空公司並提高競爭力。

Airport Dimensions 現有和開發中的機場貴賓室和體驗項目多達 65 個，遍佈北美、南美、亞太、英國和中東各地。Airport Dimensions 與 40 多個機場和多家航空公司合作，為數百萬旅客提供屢獲殊榮的接待體驗。最近，我們位於波士頓羅根國際機場及香港國際機場的 Chase Sapphire Lounge by The Club，分別榮獲《Airport Experience News》的「2024 年最佳貴賓室體驗」獎項及被評為「Priority Pass 亞太地區 2024 年度最佳貴賓室」；而位於英國倫敦希斯路機場的 Club Aspire 貴賓室，被世界旅遊大獎授予「2024 年歐洲領先機場貴賓室」稱號。

Airport Dimensions 隸屬於于 Collinson 科領盛集團。Collinson 科領盛是領先市場的全球首創機場體驗計劃 Priority Pass 的營運商，在 148 個國家的 650 多個機場為旅客提供 1,500 多個機場貴賓室和旅行體驗項目。

關於 SSP

SSP 是全球領先的旅遊餐飲營運商，在 37 個國家的 600 多個地點擁有約 43,000 名員工。我們經營 550 多個國際、國內和本地品牌，主要在機場和火車站經營餐廳、快餐店、咖啡店、貴賓室及以食品為主的便利店。品牌包括自創品牌（如 UrbanCrave 和 Nippon Ramen，前者首次將「街頭美食」概念引入美國機場，後者是位於亞太地區的麵食和餃子概念店），以及特許經營品牌（如英國馬莎、星巴克和漢堡王等）。

我們旨在成為旅客在旅程中最美好的一部分，為此竭力實現我們的目標，即為世界各地的客戶和顧客帶來領先的品牌和創新的概念，且強調良好價值、味道、品質和服務，並利用數位技術提高效率。

查詢更多資訊，請瀏覽 www.foodtravelexperts.com。

關於 TFS

TFS 是由印度領先的酒店管理公司 K Hospitality Corp 於 2009 年創立，在貴賓室管理和餐飲行業擁有 50 年無與倫比的傳統和專業知識。我們經營的業務由高級餐廳，包括被公認為印度最佳的傳奇印度餐廳 Copper Chimney和時尚餐廳 Bombay Brasserie，以至位於孟買國際機場 2 號航廈獲得「世界領先機場貴賓室」殊榮的貴賓室。

TFS 以其卓越表現為印度市場樹立標竿，被公認為南亞領先的餐飲企業之一，亦獲得了多個國際獎項的認可，包括「世界旅遊大獎」和 Moodie Davitt 的「FAB 獎項」。

關於香港國際機場

香港國際機場 (HKIA) 是全球客運和貨運量領先且最繁忙的航空樞紐之一，約有 120 家航空公司為全球 220 多個目的地提供服務。多年來，香港國際機場榮膺超過 80 個全球最佳機場獎項。

SOURCE Collinson Group