新加坡公司 Leon Exhibition 為ITB柏林打造「Visit Maldives」國家館

展館一層作為主要商務交流區域，設有54張B2B洽談桌，為參展商與國際旅遊買家提供高效的會議環境。此外，一層還設有多間相對私密的會議室，方便度假村品牌在更舒適的空間中接待重要客戶。

二層則規劃為VIP商務區域，用於接待重要合作夥伴及行業貴賓。開放式的空間佈局結合弧形結構設計，使整個展館既具視覺吸引力，也兼顧實際商務功能。

項目由 Leon Exhibition 第二代負責人麥舒惠（Shuhui Mai）領導執行。她表示，旅遊與零售類展館往往能給予設計團隊更大的創意空間，使設計不僅具有視覺吸引力，也能帶來更具體驗感的品牌表達。

此次「Visit Maldives」展館以 豪華遊艇 為靈感，通過弧形結構與空間動線設計，讓訪客在進入展館時彷彿踏上前往馬爾代夫的旅程。麥舒惠表示：「我們的目標是把目的地的故事轉化為一個可以被體驗的空間。當訪客走進展館時，空間本身就成為交流的起點，讓參展商更容易介紹馬爾代夫的旅遊資源。」

除了創意設計，展館的搭建還需符合嚴格的安全與監管要求。在新加坡，設計需獲得建築與建設局（BCA）的審批；在德國，當地工程師則對結構進行詳細評估，相關靜力計算文件超過200頁，並在現場進行多項檢查。團隊在安裝過程中根據需要增加結構支撐，最終順利通過審核，確保展館在展會期間安全使用。

在大型國際展會上，一個具有辨識度和記憶點的展館往往更容易吸引關注。ITB柏林期間，馬爾代夫館憑借獨特的空間概念與沉浸式體驗，吸引了眾多參觀者和行業人士駐足交流。

對 Leon Exhibition 而言，這一項目展示了公司在大型國際展館設計與搭建方面的綜合能力。從創意概念到工程執行，團隊將設計理念轉化為兼具視覺吸引力與商務功能的真實空間。

SOURCE Leon Exhibition Pte. Ltd.