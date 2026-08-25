律商聯訊在香港推出 Lexis+® with Protégé™ Skills，推進建基於法律工作所需權威性的法律 AI 解決方案

香港的法律 AI 市場正迅速發展。新興解決方案能夠生成文字、總結文件及自動處理個別任務。然而，法律工作有更嚴格的要求：須有現行而具權威性的法律內容、核實工具、連接用戶上載檔案的能力、對保密及法律專業保密權方面的管治，以及切合法律專業人士執業方式的工作流程。

這項區別至關重要。欠缺深厚法律權威內容及內置核實功能的 AI 雖可加快工作，但亦可能增加風險，包括虛構引證、欠缺依據的結論、不一致的草擬、未受管控的法律事務資料，以及薄弱的審計追蹤能力。Lexis+® with Protégé™ 正是為應對這些實際情況而設，將具權威性的 LexisNexis 法律內容、CaseBase Hong Kong Citation Service、用戶上載的檔案及網上來源整合於同一平台，讓整個法律工作流程中的成果均有據可依、可供核實及可追溯。

是次香港發布的核心是 Lexis+® with Protégé™ Skills。這項引導式工作流程功能旨在改變律師運用 AI 完成複雜任務的方式。用戶可直接從下拉式選單中選擇一項 Skill，Protégé 隨後會提供結構化工作計劃，而非只提供單一回應，讓用戶在 Protégé 執行任務及生成可供審閱的法律工作成果時，能夠清楚掌握進度並保持控制。

首批 Skills 組合支援多項可重複處理的任務，涵蓋監管及合規、公司及商業事務、訴訟、公益法律服務、法律教育及培訓，以及一般法律工作。法律團隊因而可重複使用經過驗證的工作流程，以一致方式應用律師事務所及法律部門的標準，並受惠於更廣泛的市場創新，同時確保工作以具權威性的 LexisNexis 內容、用戶上載的檔案及可靠的工作流程保障機制為基礎。Lexis+® with Protégé™ 整合了由 LexisNexis 及 Anthropic 開發的 Skills，更多 Skills 及功能亦正在開發中。

Lexis+® with Protégé™ Skills 透過針對特定任務的引導式工作流程，協助律師及法律團隊製作可供使用的法律工作成果。現有 Skills 支援多項高價值的草擬、審閱及評估工作，包括 Draft Written Resolutions（草擬書面決議）、Data Processing Agreement (DPA) Review（資料處理協議審閱）、Privacy Impact Assessment (PIA) Generation（私隱影響評估），以及 Demand Letter Intake & Assessment（正式要求函接收及評估）。

這些 Skills 以 LexisNexis 內容、已上載的範本、選定檔案及法律事務資料為依據，協助用戶在 Microsoft Word 中生成能因應相關背景及內容的草稿和回應，以便在現有工作流程中進行審閱、完善及使用。

是次在香港推出 Skills，正值法律專業人士由試驗階段邁向符合專業法律工作要求的實際應用。在律商聯訊近期進行的《LexisNexis 2026 年亞太地區法律人工智能認知與態度調查》香港受訪者數據中，AI 採用率達96.5%；另有71.5%的受訪者表示，如果 AI 以引導式工作流程而非開放式聊天提示的形式提供，他們會更頻繁地使用 AI。與此同時，準確性及 AI 幻覺風險是首要關注，54.4%的受訪者提及這項問題。調查結果進一步說明，法律 AI 為何需要可信賴的來源、結構化工作流程及透明的核實機制。

Protégé Vault 為以文件為主的法律事務提供安全的智能功能層。團隊可在單一工作空間內安全地上載、儲存及分析大量法律事務資料，讓不同工作階段的草擬、審閱及分析工作均可保留相關背景及脈絡。在具備來源資料的情況下，各項輸出均會連結回原始資料，讓法律團隊可核實分析結果，並為其後產出的工作成果提供可追溯及可支持的依據。

Lexis+® with Protégé™ 亦將領先的 AI 模型引入安全的 LexisNexis 工作空間。Legal AI 的回應可依據具權威性的 LexisNexis 法律內容、Practical Guidance、CaseBase Hong Kong Citation Service 及用戶上載的檔案；當需要更廣泛的背景資訊時，General AI 則可加入實時網上來源。這讓香港客戶可以靈活選擇模型並掌控資料來源，毋須在互不相連的工具之間分散工作。

對律師而言，成效實際而直接：更快速的研究及草擬週期、更紮實的初稿、更一致地應用律師事務所及客戶標準、降低引證及審閱風險、更有效地處理法律事務檔案，以及讓法律團隊與客戶更安全地協作。

在香港受訪者中，75.9%認同 AI 可減少花在較低價值工作上的時間，65.7%認同 AI 有助更有效率地營運律師事務所、業務或法律部門，62.3%則認同 AI 能為其業務帶來競爭優勢。Lexis+® with Protégé™ 無需法律專業人士在速度與可信度之間作出取捨，而是將兩者結合於同一法律 AI 平台。

律商聯訊大中華區董事總經理薛駿騏表示：「法律 AI 正由試驗階段邁向可信賴的實際應用。對香港法律專業人士而言，下一階段不只是更快取得答案，而是建立以權威內容、安全基礎設施及專業判斷為依據的互聯工作流程。Lexis+® with Protégé™ 正是為這個未來而設，協助團隊由法律問題與文件出發，在同一可信賴的環境中製作可供審閱的工作成果。」

Lexis+® with Protégé™ Skills 現已在香港推出，未來將逐步增加更多 Skills 及功能。如欲了解 Lexis+® with Protégé™ 的更多資訊，請瀏覽：www.lexisnexis.com/en-hk/products-and-services/online-solution/lexis-plus-protege。

*《LexisNexis 2026 年亞太地區法律人工智能認知與態度調查》以超過1,700名法律專業人士的調查結果為基礎。

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律商聯訊（LexisNexis® Legal & Professional）提供由 AI 驅動的法律、監管及商業資訊、分析工具及工作流程，協助客戶提高生產力、改善決策、取得更佳成果，並在世界各地推進法治。作為數碼化先鋒，律商聯訊率先透過 Lexis® 及 Nexis® 服務將法律及商業資訊帶到網上。律商聯訊為超過150個國家的客戶提供服務，在全球擁有11,900名員工，是勵訊集團（RELX）旗下公司。勵訊集團是為專業及商業客戶提供資訊分析及決策工具的全球供應商。

SOURCE LexisNexis