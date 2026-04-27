律商聯訊在香港推出Protégé General AI，為法律專業人士擴展安全、綜合的通用AI使用平台

香港2026年4月27日 /美通社/ -- 全球領先的AI驅動分析與決策工具提供商律商聯訊（LexisNexis® Legal & Professional）今日宣布，面向香港客戶推出 LexisNexis Protégé™ General AI。Protégé General AI已在Lexis+® Hong Kong平台內提供，通過擴展Protégé的個性化智能體AI能力，在單一平台內提供安全的綜合AI的體驗。

隨著法律工作日益由AI驅動，Protégé General AI提供了一種私密、加密的解決方案，使法律專業人士無需切換工具即可開展更廣泛的AI輔助工作。用戶只需點擊切換按鈕，即可在Protégé Legal AI和Protégé General AI之間無縫切換，從而在單一安全環境中同時管理法律專業任務與日常事務。

Protégé General AI是專為法律專業人士打造，以高度的隱私性、安全性和靈活性為開發原則。用戶能研究、探索各類主題、起草面向法律與非法律受眾的溝通內容，將 AI 能力應用於真實法律工作場景，所有操作皆在 LexisNexis 生態系統 內完成，確保數據安全與隱私。

General AI回答由網絡內容提供支持，且在涉及法律語境時，當前通過LexisNexis驗證能力進行核查，幫助用戶更自信地完成更廣泛的任務。

律商聯訊香港及大中華區董事總經理薛駿騏表示：「香港的法律專業人士越來越希望在不影響隱私或控制權的情況下，在更多日常工作中使用AI。Protégé General AI將通用AI與權威法律AI結合於一個安全平台，支持不間斷的工作流程和更一致的結果，這對經常跨多個大洲處理不同事務的香港律師來說尤為重要。」

通過將Protégé General AI與Protégé Legal AI安全地整合於Lexis+ Hong Kong平台內，LexisNexis使法律專業人士能夠為每項任務選擇合適的AI體驗。法律專業工作繼續由權威的LexisNexis法律內容支持，而通用任務則在同一個安全平台內獲得支持。

Protégé General AI在香港的推出，標志著LexisNexis在持續擴展其智能體AI平台方面邁出了重要一步。繼4月推出該AI之後，LexisNexis計劃在今年下半年逐步推出更多Protégé功能。

Protégé遵循負責任的開發原則，全程有人工監督。它基於LexisNexis全球技術平台構建，該平台融合了抽取式AI、生成式AI和智能體AI這三種人工智能技術。客戶輸入不會用於訓練任何大語言模型，企業級安全與治理貫穿整個平台。

作為Lexis+ Hong Kong平台內不斷擴展的Protégé服務的一部分，LexisNexis還面向香港客戶推出了Protégé Vault。Vault提供了一個安全、持久的工作空間，使用戶能夠隨著時間的推移上傳、存儲和查閱文檔，支持基於其事務所自身材料的分析、起草和比較任務。

如需了解更多關於LexisNexis Protégé™的信息，請訪問官方網站。

關於律商聯訊

律商聯訊提供AI驅動的法律、法規、商業信息、分析和工作流，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並在世界各地推進法治。作為數字化先鋒，律商聯訊率先通過Lexis®和Nexis®服務將法律和商業信息帶到網上。律商聯訊為150多個國家的客戶提供服務，在全球擁有11,900名員工，是勵訊集團（RELX）旗下公司。勵訊集團是為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。

關於勵訊集團

勵訊集團是為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。集團服務於180多個國家的客戶，在約40個國家設有辦事處，擁有超過36,000名員工，其中超過40%在北美。母公司RELX PLC的股票在倫敦、阿姆斯特丹和紐約證券交易所交易，股票代碼分別為：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。集團市值約為725億英鎊（合874億歐元和916億美元）。

SOURCE LexisNexis