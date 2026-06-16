祿達技術 (LUD.US) 成功拓展民用核電領域

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 領先的高端金屬製品製造商及管道解決方案供應商祿達技術集團有限公司及其附屬公司（簡稱「祿達技術」或「公司」，紐交所（NYSE）上市編號：LUD.US）今日欣然宣布，公司已成功榮獲來自民用核能發電領域承包商的法蘭及管件組件產品解決方案之訂單。這標誌着公司正式跨進門檻極高、技術壁壘嚴苛的核電行業核心供應鏈，成為公司在全球高端工業製造領域的又一重大戰略里程碑。此前，公司的產品及解決方案已前瞻性地將核電廠納入其企業發展戰略藍圖，列為其多元化應用領域的重點應用範疇之一。本次成功斬獲實質商業訂單，象徵着上述戰略規劃已全面落地，並轉化為實質的業務增長引擎。

技術與工藝的終極背書：挺進高價值核電賽道

核能發電對管道組件的耐用性、精準度及安全質量控管（Quality Assurance）有着極致的要求。此次獲得民用核電領域的正式訂單，無疑是對祿達技術旗下高端管道產品組合技術實力與卓越品質的權威肯定。憑藉公司產品在極端、高壓及抗腐蝕環境下的技術應用的高可靠性，公司有信心在民用核電賽道內進一步獲取更多訂單。祿達技術目前正積極在這一新興細分市場中發掘更多潛在機會，將其打造為公司高利潤、高技術壁壘的新型增長點。

橫向拓寬核能產品線 積極尋求深層次戰略合作

祿達技術以此首批訂單為契機，正計劃將戰略觸角延伸至更廣闊的核能板塊。公司意欲尋求與民用核能發電相關其他產品的戰略合作機會，藉此橫向拓寬產品線，深化公司在高端新能源基礎設施建設中的戰略佈局，進一步提升公司的整體估值水準。公司目前的生產線有充足能力承接並高效消化來自新行業的追加訂單，同時持續為現有石油與天然氣、船舶製造及化學工業等核心客戶群提供優質服務，在不妥協服務質量的前提下，積極擴大客戶基礎，實現傳統行業與前沿新能源行業核心業務的雙引擎協同發展。

關於祿達技術集團有限公司（ Luda Technology Group Limited ） (NYSE: LUD.US)

作為不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造商及貿易商，祿達技術集團有限公司（Luda Technology Group Limited）公司總部位於香港，生產基地位於中國山東省泰安市，其歷史可追溯至其子公司祿達發展有限公司（Luda Development Limited），該公司於 2004 年成立，主要從事鋼製法蘭及管件的貿易業務。2005 年，集團通過成立另一子公司泰安隆泰金屬制品有限公司，以位於中國的自有工廠啟動法蘭及管件製造業務，從而將業務進一步拓展至上游領域。祿達技術主要從事（i）不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造及銷售，以及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。集團的銷售網絡涵蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲的客戶，客戶群包括來自化工、石油化工、海事及製造業的製造商與貿易商。

如欲了解更多，可瀏覽：https://www.ludahk.com/sc

前瞻性陳述

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SOURCE 祿達科技